NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle hat im zweiten Quartal auch unter dem Strich mehr verdient und rüstet sich mit einem deutlichen Ausbau der Vorräte für den Aufschwung der Geschäfte. Der Nettogewinn zog im Jahresvergleich um ein gutes Fünftel auf 57,8 Millionen Euro an, wie das MDax-Unternehmen am Mittwoch in Neckarsulm mitteilte. Aus dem operativen Geschäft flossen Finanzmittel in Höhe von 112,4 Millionen Euro ab. Ein Jahr zuvor war es ein Zufluss von 45,2 Millionen gewesen. Der Vorratsbestand sei durch die starke Belebung des Geschäfts - insbesondere im Juni - sehr deutlich erhöht worden, hieß es dazu vom Unternehmen. Im Gesamtjahr sei weiter mit einem deutlich positiven Zufluss von Mitteln aus dem Tagesgeschäft zu rechnen.

Bechtle hatte bereits mit den Eckdaten zum Abschneiden im Quartal Ende Juli die Jahresprognose angehoben. Der Umsatz war um 16,5 Prozent auf 1,73 Milliarden Euro nach oben geklettert, der Vorsteuergewinn um ein Fünftel auf 80,2 Millionen Euro. Im Gesamtjahr strebt Chef Thomas Olemotz nun bei beiden Kennziffern ein Wachstum zwischen 5 und 10 Prozent an./men/stk