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WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
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PR Newswire
12.08.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 12

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-11 IE00BF541XXX 443000.000 61993274.70 139.9397
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-11 IE00BF540XXX 754000.000 57464950.41 76.2135
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-08-11 IE00BQQP9XXX 37500000.000 3820433833.99 101.8782
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-08-11 IE00BDFBTXXX 33675000.000 2214015616.70 65.7466
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-08-11 IE00BYWQWXXX 9500000.000 621600660.02 65.4316
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-08-11 IE00BQQP9XXX 11800000.000 1287135731.49 109.0793
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-08-11 IE00BDS67XXX 3388000.000 238636459.56 70.4358
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-08-11 IE00BQQP9XXX 5600000.000 385306392.86 68.8047
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-08-11 IE00BL0BMXXX 4450000.000 171702824.56 38.5849
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-08-11 IE00BMC38XXX 81400000.000 8740883895.85 107.3819
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-08-11 IE00BMDH1XXX 13300000.000 117977417.36 8.8705
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-08-11 IE00BMDKNXXX 41250000.000 503101321.21 12.1964
VanEck New China UCITS ETF 2026-08-11 IE0000H44XXX 470000.000 7756607.09 16.5034
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-08-11 IE0002PG6XXX 85250000.000 1290094555.32 15.1331
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-08-11 IE0005B8WXXX 630000.000 14444315.91 22.9275
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-08-11 IE000YU9KXXX 21840000.000 1964831292.93 89.9648
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-08-11 IE000B9PQXXX 610000.000 14803440.65 24.2679
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-08-11 IE0001J5AXXX 605000.000 17816449.68 29.4487
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-08-11 IE0005TF9XXX 670000.000 13309646.50 19.8651
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-08-11 IE000M7V9XXX 43120000.000 2369350486.54 54.9478
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-08-11 IE000NXF8XXX 9270000.000 311447221.19 33.5973
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-08-11 IE000YYE6XXX 120250000.000 8037512418.07 66.8400
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-11 IE000J6CHXXX 2724000.000 68574904.81 25.1743
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-08-11 IE0007I99XXX 1550000.000 42530653.83 27.4391
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-08-11 IE000SBU1XXX 500000.000 13449865.93 26.8997
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-08-11 IE0007Y8YXXX 29500000.000 871423963.33 29.5398
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-08-11 IE000QYDXXXX 800000.000 16879796.81 21.0997
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-08-11 IE000YYVSXXX 2400000.000 43599287.62 18.1664
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.