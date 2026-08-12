VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 12
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-11
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61993274.70
|139.9397
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-11
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57464950.41
|76.2135
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-11
|IE00BQQP9XXX
|37500000.000
|3820433833.99
|101.8782
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-08-11
|IE00BDFBTXXX
|33675000.000
|2214015616.70
|65.7466
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-08-11
|IE00BYWQWXXX
|9500000.000
|621600660.02
|65.4316
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-11
|IE00BQQP9XXX
|11800000.000
|1287135731.49
|109.0793
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-08-11
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|238636459.56
|70.4358
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-11
|IE00BQQP9XXX
|5600000.000
|385306392.86
|68.8047
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-11
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|171702824.56
|38.5849
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-08-11
|IE00BMC38XXX
|81400000.000
|8740883895.85
|107.3819
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-08-11
|IE00BMDH1XXX
|13300000.000
|117977417.36
|8.8705
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-08-11
|IE00BMDKNXXX
|41250000.000
|503101321.21
|12.1964
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-08-11
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7756607.09
|16.5034
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-08-11
|IE0002PG6XXX
|85250000.000
|1290094555.32
|15.1331
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-08-11
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14444315.91
|22.9275
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-08-11
|IE000YU9KXXX
|21840000.000
|1964831292.93
|89.9648
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-08-11
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|14803440.65
|24.2679
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-08-11
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17816449.68
|29.4487
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-08-11
|IE0005TF9XXX
|670000.000
|13309646.50
|19.8651
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-08-11
|IE000M7V9XXX
|43120000.000
|2369350486.54
|54.9478
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-08-11
|IE000NXF8XXX
|9270000.000
|311447221.19
|33.5973
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-08-11
|IE000YYE6XXX
|120250000.000
|8037512418.07
|66.8400
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-11
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68574904.81
|25.1743
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-11
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42530653.83
|27.4391
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-08-11
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13449865.93
|26.8997
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-08-11
|IE0007Y8YXXX
|29500000.000
|871423963.33
|29.5398
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-08-11
|IE000QYDXXXX
|800000.000
|16879796.81
|21.0997
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-08-11
|IE000YYVSXXX
|2400000.000
|43599287.62
|18.1664
© 2026 PR Newswire