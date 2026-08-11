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WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
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PR Newswire
11.08.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 11

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-10 IE00BF541XXX 443000.000 61968681.90 139.8842
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-10 IE00BF540XXX 754000.000 57468610.41 76.2183
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-08-10 IE00BQQP9XXX 37400000.000 3815621092.61 102.0220
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-08-10 IE00BDFBTXXX 33675000.000 2220346039.11 65.9346
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-08-10 IE00BYWQWXXX 9500000.000 624288943.04 65.7146
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-08-10 IE00BQQP9XXX 11700000.000 1273224984.82 108.8226
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-08-10 IE00BDS67XXX 3388000.000 239184331.63 70.5975
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-08-10 IE00BQQP9XXX 5650000.000 388443340.53 68.7510
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-08-10 IE00BL0BMXXX 4450000.000 172924567.19 38.8595
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-08-10 IE00BMC38XXX 81050000.000 8630210745.37 106.4801
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-08-10 IE00BMDH1XXX 13300000.000 116697477.20 8.7742
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-08-10 IE00BMDKNXXX 41250000.000 496609222.66 12.0390
VanEck New China UCITS ETF 2026-08-10 IE0000H44XXX 470000.000 7787629.24 16.5694
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-08-10 IE0002PG6XXX 84500000.000 1305480382.95 15.4495
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-08-10 IE0005B8WXXX 630000.000 14443134.11 22.9256
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-08-10 IE000YU9KXXX 21840000.000 1937807594.65 88.7275
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-08-10 IE000B9PQXXX 610000.000 14797986.12 24.2590
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-08-10 IE0001J5AXXX 605000.000 17779569.48 29.3877
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-08-10 IE0005TF9XXX 670000.000 13150573.55 19.6277
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-08-10 IE000M7V9XXX 43020000.000 2328858054.38 54.1343
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-08-10 IE000NXF8XXX 9270000.000 308566118.29 33.2865
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-08-10 IE000YYE6XXX 120400000.000 8084692995.73 67.1486
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-10 IE000J6CHXXX 2724000.000 68610233.95 25.1873
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-08-10 IE0007I99XXX 1550000.000 42520555.38 27.4326
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-08-10 IE000SBU1XXX 500000.000 13417457.45 26.8349
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-08-10 IE0007Y8YXXX 29400000.000 867173031.48 29.4957
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-08-10 IE000QYDXXXX 800000.000 16874755.24 21.0934
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-08-10 IE000YYVSXXX 2400000.000 43151662.28 17.9799
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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