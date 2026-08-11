VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 11
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-10
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61968681.90
|139.8842
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-10
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57468610.41
|76.2183
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-10
|IE00BQQP9XXX
|37400000.000
|3815621092.61
|102.0220
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-08-10
|IE00BDFBTXXX
|33675000.000
|2220346039.11
|65.9346
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-08-10
|IE00BYWQWXXX
|9500000.000
|624288943.04
|65.7146
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-10
|IE00BQQP9XXX
|11700000.000
|1273224984.82
|108.8226
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-08-10
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|239184331.63
|70.5975
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-10
|IE00BQQP9XXX
|5650000.000
|388443340.53
|68.7510
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-10
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|172924567.19
|38.8595
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-08-10
|IE00BMC38XXX
|81050000.000
|8630210745.37
|106.4801
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-08-10
|IE00BMDH1XXX
|13300000.000
|116697477.20
|8.7742
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-08-10
|IE00BMDKNXXX
|41250000.000
|496609222.66
|12.0390
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-08-10
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7787629.24
|16.5694
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-08-10
|IE0002PG6XXX
|84500000.000
|1305480382.95
|15.4495
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-08-10
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14443134.11
|22.9256
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-08-10
|IE000YU9KXXX
|21840000.000
|1937807594.65
|88.7275
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-08-10
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|14797986.12
|24.2590
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-08-10
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17779569.48
|29.3877
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-08-10
|IE0005TF9XXX
|670000.000
|13150573.55
|19.6277
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-08-10
|IE000M7V9XXX
|43020000.000
|2328858054.38
|54.1343
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-08-10
|IE000NXF8XXX
|9270000.000
|308566118.29
|33.2865
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-08-10
|IE000YYE6XXX
|120400000.000
|8084692995.73
|67.1486
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-10
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68610233.95
|25.1873
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-10
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42520555.38
|27.4326
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-08-10
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13417457.45
|26.8349
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-08-10
|IE0007Y8YXXX
|29400000.000
|867173031.48
|29.4957
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-08-10
|IE000QYDXXXX
|800000.000
|16874755.24
|21.0934
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-08-10
|IE000YYVSXXX
|2400000.000
|43151662.28
|17.9799
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