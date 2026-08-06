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WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
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PR Newswire
06.08.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 06

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-05 IE00BF541XXX 443000.000 61904906.32 139.7402
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-05 IE00BF540XXX 754000.000 57443666.51 76.1852
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-08-05 IE00BQQP9XXX 36050000.000 3398433655.24 94.2700
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-08-05 IE00BDFBTXXX 33425000.000 2109512104.03 63.1118
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-08-05 IE00BYWQWXXX 9550000.000 595187963.64 62.3233
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-08-05 IE00BQQP9XXX 11450000.000 1144921665.40 99.9932
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-08-05 IE00BDS67XXX 3388000.000 238480074.51 70.3896
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-08-05 IE00BQQP9XXX 5650000.000 383030796.23 67.7931
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-08-05 IE00BL0BMXXX 4550000.000 175024808.77 38.4670
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-08-05 IE00BMC38XXX 80050000.000 8559710966.63 106.9296
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-08-05 IE00BMDH1XXX 13300000.000 116292330.91 8.7438
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-08-05 IE00BMDKNXXX 41350000.000 521351103.45 12.6082
VanEck New China UCITS ETF 2026-08-05 IE0000H44XXX 470000.000 7662290.52 16.3027
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-08-05 IE0002PG6XXX 82950000.000 1181790411.04 14.2470
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-08-05 IE0005B8WXXX 630000.000 14632734.77 23.2266
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-08-05 IE000YU9KXXX 21740000.000 1871672254.19 86.0935
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-08-05 IE000B9PQXXX 610000.000 14026137.04 22.9937
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-08-05 IE0001J5AXXX 605000.000 17782284.47 29.3922
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-08-05 IE0005TF9XXX 670000.000 12742625.12 19.0188
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-08-05 IE000M7V9XXX 42920000.000 2280696398.34 53.1383
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-08-05 IE000NXF8XXX 9320000.000 291912586.23 31.3211
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-08-05 IE000YYE6XXX 120450000.000 7793865918.18 64.7062
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-05 IE000J6CHXXX 2724000.000 68622337.02 25.1918
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-08-05 IE0007I99XXX 1500000.000 40519203.04 27.0128
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-08-05 IE000SBU1XXX 500000.000 13352528.97 26.7051
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-08-05 IE0007Y8YXXX 29000000.000 848357846.00 29.2537
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-08-05 IE000QYDXXXX 800000.000 16811139.65 21.0139
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-08-05 IE000YYVSXXX 2300000.000 41711678.50 18.1355
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.