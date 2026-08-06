VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 06
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-05
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61904906.32
|139.7402
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-05
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57443666.51
|76.1852
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-05
|IE00BQQP9XXX
|36050000.000
|3398433655.24
|94.2700
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-08-05
|IE00BDFBTXXX
|33425000.000
|2109512104.03
|63.1118
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-08-05
|IE00BYWQWXXX
|9550000.000
|595187963.64
|62.3233
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-05
|IE00BQQP9XXX
|11450000.000
|1144921665.40
|99.9932
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-08-05
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|238480074.51
|70.3896
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-05
|IE00BQQP9XXX
|5650000.000
|383030796.23
|67.7931
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-05
|IE00BL0BMXXX
|4550000.000
|175024808.77
|38.4670
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-08-05
|IE00BMC38XXX
|80050000.000
|8559710966.63
|106.9296
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-08-05
|IE00BMDH1XXX
|13300000.000
|116292330.91
|8.7438
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-08-05
|IE00BMDKNXXX
|41350000.000
|521351103.45
|12.6082
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-08-05
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7662290.52
|16.3027
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-08-05
|IE0002PG6XXX
|82950000.000
|1181790411.04
|14.2470
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-08-05
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14632734.77
|23.2266
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-08-05
|IE000YU9KXXX
|21740000.000
|1871672254.19
|86.0935
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-08-05
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|14026137.04
|22.9937
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-08-05
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17782284.47
|29.3922
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-08-05
|IE0005TF9XXX
|670000.000
|12742625.12
|19.0188
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-08-05
|IE000M7V9XXX
|42920000.000
|2280696398.34
|53.1383
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-08-05
|IE000NXF8XXX
|9320000.000
|291912586.23
|31.3211
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-08-05
|IE000YYE6XXX
|120450000.000
|7793865918.18
|64.7062
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-05
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68622337.02
|25.1918
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-05
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|40519203.04
|27.0128
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-08-05
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13352528.97
|26.7051
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-08-05
|IE0007Y8YXXX
|29000000.000
|848357846.00
|29.2537
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-08-05
|IE000QYDXXXX
|800000.000
|16811139.65
|21.0139
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-08-05
|IE000YYVSXXX
|2300000.000
|41711678.50
|18.1355
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