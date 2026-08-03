VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 03
|Fund Name
|NAV Date
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-31
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61603341.36
|139.0595
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-31
|IE00BF540XXX
|754000.000
|56927651.62
|75.5009
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-31
|IE00BQQP9XXX
|36000000.000
|3027186309.49
|84.0885
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-07-31
|IE00BDFBTXXX
|33375000.000
|1930954214.59
|57.8563
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-07-31
|IE00BYWQWXXX
|9450000.000
|590058545.47
|62.4401
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-31
|IE00BQQP9XXX
|11400000.000
|1007604710.71
|88.3864
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-07-31
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|236691930.93
|69.8618
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-31
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|376238821.78
|66.0068
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-31
|IE00BL0BMXXX
|4600000.000
|171857106.99
|37.3602
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-07-31
|IE00BMC38XXX
|79350000.000
|8053413614.66
|101.4923
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-07-31
|IE00BMDH1XXX
|13550000.000
|113465896.79
|8.3739
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-07-31
|IE00BMDKNXXX
|41150000.000
|511268363.17
|12.4245
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-07-31
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7607568.81
|16.1863
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-07-31
|IE0002PG6XXX
|82050000.000
|1063055876.42
|12.9562
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-07-31
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14363465.33
|22.7992
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-07-31
|IE000YU9KXXX
|21790000.000
|1711685401.02
|78.5537
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-07-31
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|13733986.00
|22.5147
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-07-31
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17230452.78
|28.4801
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-07-31
|IE0005TF9XXX
|670000.000
|12556550.04
|18.7411
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-07-31
|IE000M7V9XXX
|42870000.000
|2138110836.81
|49.8743
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-07-31
|IE000NXF8XXX
|9320000.000
|292943562.28
|31.4317
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-07-31
|IE000YYE6XXX
|120450000.000
|7215544963.82
|59.9049
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-31
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68077879.13
|24.9919
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-31
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|39332425.03
|26.2216
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-07-31
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12998326.15
|25.9967
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-07-31
|IE0007Y8YXXX
|28900000.000
|811772571.12
|28.0890
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-07-31
|IE000QYDXXXX
|750000.000
|15784013.75
|21.0454
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-07-31
|IE000YYVSXXX
|2200000.000
|38465324.97
|17.4842
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