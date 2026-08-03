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WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
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PR Newswire
03.08.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 03

Fund Name NAV Date ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-31 IE00BF541XXX 443000.000 61603341.36 139.0595
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-31 IE00BF540XXX 754000.000 56927651.62 75.5009
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-07-31 IE00BQQP9XXX 36000000.000 3027186309.49 84.0885
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-07-31 IE00BDFBTXXX 33375000.000 1930954214.59 57.8563
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-07-31 IE00BYWQWXXX 9450000.000 590058545.47 62.4401
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-07-31 IE00BQQP9XXX 11400000.000 1007604710.71 88.3864
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-07-31 IE00BDS67XXX 3388000.000 236691930.93 69.8618
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-07-31 IE00BQQP9XXX 5700000.000 376238821.78 66.0068
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-07-31 IE00BL0BMXXX 4600000.000 171857106.99 37.3602
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-07-31 IE00BMC38XXX 79350000.000 8053413614.66 101.4923
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-07-31 IE00BMDH1XXX 13550000.000 113465896.79 8.3739
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-07-31 IE00BMDKNXXX 41150000.000 511268363.17 12.4245
VanEck New China UCITS ETF 2026-07-31 IE0000H44XXX 470000.000 7607568.81 16.1863
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-07-31 IE0002PG6XXX 82050000.000 1063055876.42 12.9562
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-07-31 IE0005B8WXXX 630000.000 14363465.33 22.7992
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-07-31 IE000YU9KXXX 21790000.000 1711685401.02 78.5537
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-07-31 IE000B9PQXXX 610000.000 13733986.00 22.5147
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-07-31 IE0001J5AXXX 605000.000 17230452.78 28.4801
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-07-31 IE0005TF9XXX 670000.000 12556550.04 18.7411
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-07-31 IE000M7V9XXX 42870000.000 2138110836.81 49.8743
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-07-31 IE000NXF8XXX 9320000.000 292943562.28 31.4317
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-07-31 IE000YYE6XXX 120450000.000 7215544963.82 59.9049
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-31 IE000J6CHXXX 2724000.000 68077879.13 24.9919
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-07-31 IE0007I99XXX 1500000.000 39332425.03 26.2216
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-07-31 IE000SBU1XXX 500000.000 12998326.15 25.9967
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-07-31 IE0007Y8YXXX 28900000.000 811772571.12 28.0890
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-07-31 IE000QYDXXXX 750000.000 15784013.75 21.0454
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-07-31 IE000YYVSXXX 2200000.000 38465324.97 17.4842
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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