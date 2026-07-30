VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 30
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-29
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61593965.73
|139.0383
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-29
|IE00BF540XXX
|754000.000
|56737345.49
|75.2485
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-29
|IE00BQQP9XXX
|35950000.000
|3007935685.76
|83.6700
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-07-29
|IE00BDFBTXXX
|33325000.000
|1880263201.99
|56.4220
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-07-29
|IE00BYWQWXXX
|9600000.000
|610403850.68
|63.5837
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-29
|IE00BQQP9XXX
|11450000.000
|1009339628.26
|88.1519
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-07-29
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|234532760.91
|69.2245
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-29
|IE00BQQP9XXX
|5800000.000
|384822963.37
|66.3488
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-29
|IE00BL0BMXXX
|4600000.000
|169142571.63
|36.7701
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-07-29
|IE00BMC38XXX
|79750000.000
|7487859951.09
|93.8917
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-07-29
|IE00BMDH1XXX
|13550000.000
|108050188.38
|7.9742
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-07-29
|IE00BMDKNXXX
|41150000.000
|473196685.66
|11.4993
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-07-29
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7583367.21
|16.1348
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-07-29
|IE0002PG6XXX
|82050000.000
|1051342237.50
|12.8134
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-07-29
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14321956.56
|22.7333
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-07-29
|IE000YU9KXXX
|21840000.000
|1631830829.78
|74.7175
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-07-29
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|13691841.03
|22.4456
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-07-29
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17161214.63
|28.3656
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-07-29
|IE0005TF9XXX
|670000.000
|12591616.83
|18.7935
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-07-29
|IE000M7V9XXX
|42820000.000
|2013443685.67
|47.0211
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-07-29
|IE000NXF8XXX
|9320000.000
|279560646.22
|29.9958
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-07-29
|IE000YYE6XXX
|119750000.000
|6944612794.25
|57.9926
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-29
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68028812.15
|24.9739
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-29
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|39284864.71
|26.1899
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-07-29
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13223345.22
|26.4467
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-07-29
|IE0007Y8YXXX
|28750000.000
|750070217.76
|26.0894
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-07-29
|IE000QYDXXXX
|750000.000
|15629836.34
|20.8398
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-07-29
|IE000YYVSXXX
|2200000.000
|36191479.51
|16.4507
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