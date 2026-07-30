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PR Newswire
30.07.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 30

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-29 IE00BF541XXX 443000.000 61593965.73 139.0383
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-29 IE00BF540XXX 754000.000 56737345.49 75.2485
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-07-29 IE00BQQP9XXX 35950000.000 3007935685.76 83.6700
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-07-29 IE00BDFBTXXX 33325000.000 1880263201.99 56.4220
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-07-29 IE00BYWQWXXX 9600000.000 610403850.68 63.5837
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-07-29 IE00BQQP9XXX 11450000.000 1009339628.26 88.1519
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-07-29 IE00BDS67XXX 3388000.000 234532760.91 69.2245
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-07-29 IE00BQQP9XXX 5800000.000 384822963.37 66.3488
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-07-29 IE00BL0BMXXX 4600000.000 169142571.63 36.7701
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-07-29 IE00BMC38XXX 79750000.000 7487859951.09 93.8917
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-07-29 IE00BMDH1XXX 13550000.000 108050188.38 7.9742
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-07-29 IE00BMDKNXXX 41150000.000 473196685.66 11.4993
VanEck New China UCITS ETF 2026-07-29 IE0000H44XXX 470000.000 7583367.21 16.1348
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-07-29 IE0002PG6XXX 82050000.000 1051342237.50 12.8134
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-07-29 IE0005B8WXXX 630000.000 14321956.56 22.7333
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-07-29 IE000YU9KXXX 21840000.000 1631830829.78 74.7175
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-07-29 IE000B9PQXXX 610000.000 13691841.03 22.4456
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-07-29 IE0001J5AXXX 605000.000 17161214.63 28.3656
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-07-29 IE0005TF9XXX 670000.000 12591616.83 18.7935
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-07-29 IE000M7V9XXX 42820000.000 2013443685.67 47.0211
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-07-29 IE000NXF8XXX 9320000.000 279560646.22 29.9958
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-07-29 IE000YYE6XXX 119750000.000 6944612794.25 57.9926
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-29 IE000J6CHXXX 2724000.000 68028812.15 24.9739
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-07-29 IE0007I99XXX 1500000.000 39284864.71 26.1899
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-07-29 IE000SBU1XXX 500000.000 13223345.22 26.4467
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-07-29 IE0007Y8YXXX 28750000.000 750070217.76 26.0894
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-07-29 IE000QYDXXXX 750000.000 15629836.34 20.8398
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-07-29 IE000YYVSXXX 2200000.000 36191479.51 16.4507
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.