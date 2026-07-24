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WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
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PR Newswire
24.07.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 24

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-23 IE00BF541XXX 443000.000 61597645.37 139.0466
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-23 IE00BF540XXX 754000.000 56667340.79 75.1556
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-07-23 IE00BQQP9XXX 35650000.000 3038476302.31 85.2308
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-07-23 IE00BDFBTXXX 33325000.000 1929839725.98 57.9097
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-07-23 IE00BYWQWXXX 9600000.000 564468631.53 58.7988
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-07-23 IE00BQQP9XXX 11400000.000 1033120026.37 90.6246
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-07-23 IE00BDS67XXX 3564000.000 245929965.19 69.0039
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-07-23 IE00BQQP9XXX 5700000.000 357681685.16 62.7512
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-07-23 IE00BL0BMXXX 4700000.000 169074577.86 35.9733
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-07-23 IE00BMC38XXX 79650000.000 8782587267.33 110.2647
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-07-23 IE00BMDH1XXX 13550000.000 121033247.68 8.9323
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-07-23 IE00BMDKNXXX 41200000.000 550024727.91 13.3501
VanEck New China UCITS ETF 2026-07-23 IE0000H44XXX 470000.000 7444684.44 15.8398
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-07-23 IE0002PG6XXX 82050000.000 1134856371.22 13.8313
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-07-23 IE0005B8WXXX 630000.000 14010842.93 22.2394
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-07-23 IE000YU9KXXX 21790000.000 1776261968.73 81.5173
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-07-23 IE000B9PQXXX 610000.000 13437825.58 22.0292
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-07-23 IE0001J5AXXX 605000.000 16994665.85 28.0904
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-07-23 IE0005TF9XXX 630000.000 11100325.27 17.6196
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-07-23 IE000M7V9XXX 42720000.000 2163029864.50 50.6327
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-07-23 IE000NXF8XXX 9320000.000 293550351.35 31.4968
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-07-23 IE000YYE6XXX 119900000.000 7194566576.10 60.0047
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-23 IE000J6CHXXX 2724000.000 68034297.08 24.9759
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-07-23 IE0007I99XXX 1500000.000 37830191.89 25.2201
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-07-23 IE000SBU1XXX 500000.000 12742315.20 25.4846
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-07-23 IE0007Y8YXXX 28650000.000 767432044.54 26.7865
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-07-23 IE000QYDXXXX 700000.000 14343104.93 20.4901
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-07-23 IE000YYVSXXX 2000000.000 35888315.01 17.9442
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.