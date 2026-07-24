VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 24
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-23
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61597645.37
|139.0466
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-23
|IE00BF540XXX
|754000.000
|56667340.79
|75.1556
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-23
|IE00BQQP9XXX
|35650000.000
|3038476302.31
|85.2308
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-07-23
|IE00BDFBTXXX
|33325000.000
|1929839725.98
|57.9097
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-07-23
|IE00BYWQWXXX
|9600000.000
|564468631.53
|58.7988
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-23
|IE00BQQP9XXX
|11400000.000
|1033120026.37
|90.6246
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-07-23
|IE00BDS67XXX
|3564000.000
|245929965.19
|69.0039
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-23
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|357681685.16
|62.7512
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-23
|IE00BL0BMXXX
|4700000.000
|169074577.86
|35.9733
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-07-23
|IE00BMC38XXX
|79650000.000
|8782587267.33
|110.2647
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-07-23
|IE00BMDH1XXX
|13550000.000
|121033247.68
|8.9323
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-07-23
|IE00BMDKNXXX
|41200000.000
|550024727.91
|13.3501
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-07-23
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7444684.44
|15.8398
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-07-23
|IE0002PG6XXX
|82050000.000
|1134856371.22
|13.8313
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-07-23
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14010842.93
|22.2394
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-07-23
|IE000YU9KXXX
|21790000.000
|1776261968.73
|81.5173
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-07-23
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|13437825.58
|22.0292
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-07-23
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|16994665.85
|28.0904
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-07-23
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11100325.27
|17.6196
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-07-23
|IE000M7V9XXX
|42720000.000
|2163029864.50
|50.6327
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-07-23
|IE000NXF8XXX
|9320000.000
|293550351.35
|31.4968
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-07-23
|IE000YYE6XXX
|119900000.000
|7194566576.10
|60.0047
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-23
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68034297.08
|24.9759
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-23
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|37830191.89
|25.2201
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-07-23
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12742315.20
|25.4846
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-07-23
|IE0007Y8YXXX
|28650000.000
|767432044.54
|26.7865
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-07-23
|IE000QYDXXXX
|700000.000
|14343104.93
|20.4901
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-07-23
|IE000YYVSXXX
|2000000.000
|35888315.01
|17.9442
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