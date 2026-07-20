VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 20
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-17
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61684066.72
|139.2417
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-17
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57039134.98
|75.6487
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-17
|IE00BQQP9XXX
|35700000.000
|2875333016.42
|80.5415
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-07-17
|IE00BDFBTXXX
|33275000.000
|1827824964.35
|54.9309
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-07-17
|IE00BYWQWXXX
|9600000.000
|578139986.83
|60.2229
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-17
|IE00BQQP9XXX
|11400000.000
|968139568.02
|84.9245
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-07-17
|IE00BDS67XXX
|3534000.000
|245464669.93
|69.4580
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-17
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|366921910.20
|64.3723
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-17
|IE00BL0BMXXX
|4700000.000
|169551724.73
|36.0748
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-07-17
|IE00BMC38XXX
|79800000.000
|8337057553.66
|104.4744
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-07-17
|IE00BMDH1XXX
|13550000.000
|119721737.87
|8.8356
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-07-17
|IE00BMDKNXXX
|41200000.000
|494927083.87
|12.0128
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-07-17
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7333951.79
|15.6042
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-07-17
|IE0002PG6XXX
|81900000.000
|1159966750.03
|14.1632
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-07-17
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14428485.30
|22.9024
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-07-17
|IE000YU9KXXX
|21990000.000
|1759027493.19
|79.9922
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-07-17
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|13796814.32
|22.6177
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-07-17
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17140667.41
|28.3317
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-07-17
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11374058.84
|18.0541
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-07-17
|IE000M7V9XXX
|43520000.000
|2080615715.99
|47.8083
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-07-17
|IE000NXF8XXX
|9270000.000
|289134168.91
|31.1903
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-07-17
|IE000YYE6XXX
|120400000.000
|6919698924.73
|57.4726
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-17
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68438422.35
|25.1242
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-17
|IE0007I99XXX
|1450000.000
|37392198.84
|25.7877
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-07-17
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12887834.30
|25.7757
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-07-17
|IE0007Y8YXXX
|28650000.000
|771051684.57
|26.9128
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-07-17
|IE000QYDXXXX
|600000.000
|12327573.28
|20.5460
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-07-17
|IE000YYVSXXX
|1800000.000
|31568079.49
|17.5378
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