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WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
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PR Newswire
20.07.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 20

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-17 IE00BF541XXX 443000.000 61684066.72 139.2417
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-17 IE00BF540XXX 754000.000 57039134.98 75.6487
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-07-17 IE00BQQP9XXX 35700000.000 2875333016.42 80.5415
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-07-17 IE00BDFBTXXX 33275000.000 1827824964.35 54.9309
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-07-17 IE00BYWQWXXX 9600000.000 578139986.83 60.2229
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-07-17 IE00BQQP9XXX 11400000.000 968139568.02 84.9245
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-07-17 IE00BDS67XXX 3534000.000 245464669.93 69.4580
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-07-17 IE00BQQP9XXX 5700000.000 366921910.20 64.3723
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-07-17 IE00BL0BMXXX 4700000.000 169551724.73 36.0748
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-07-17 IE00BMC38XXX 79800000.000 8337057553.66 104.4744
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-07-17 IE00BMDH1XXX 13550000.000 119721737.87 8.8356
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-07-17 IE00BMDKNXXX 41200000.000 494927083.87 12.0128
VanEck New China UCITS ETF 2026-07-17 IE0000H44XXX 470000.000 7333951.79 15.6042
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-07-17 IE0002PG6XXX 81900000.000 1159966750.03 14.1632
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-07-17 IE0005B8WXXX 630000.000 14428485.30 22.9024
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-07-17 IE000YU9KXXX 21990000.000 1759027493.19 79.9922
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-07-17 IE000B9PQXXX 610000.000 13796814.32 22.6177
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-07-17 IE0001J5AXXX 605000.000 17140667.41 28.3317
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-07-17 IE0005TF9XXX 630000.000 11374058.84 18.0541
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-07-17 IE000M7V9XXX 43520000.000 2080615715.99 47.8083
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-07-17 IE000NXF8XXX 9270000.000 289134168.91 31.1903
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-07-17 IE000YYE6XXX 120400000.000 6919698924.73 57.4726
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-17 IE000J6CHXXX 2724000.000 68438422.35 25.1242
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-07-17 IE0007I99XXX 1450000.000 37392198.84 25.7877
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-07-17 IE000SBU1XXX 500000.000 12887834.30 25.7757
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-07-17 IE0007Y8YXXX 28650000.000 771051684.57 26.9128
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-07-17 IE000QYDXXXX 600000.000 12327573.28 20.5460
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-07-17 IE000YYVSXXX 1800000.000 31568079.49 17.5378
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.