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WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
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PR Newswire
04.08.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 04

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-03 IE00BF541XXX 443000.000 61691474.71 139.2584
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-03 IE00BF540XXX 754000.000 57103229.49 75.7337
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-08-03 IE00BQQP9XXX 36000000.000 3084199215.05 85.6722
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-08-03 IE00BDFBTXXX 33375000.000 1934575385.14 57.9648
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-08-03 IE00BYWQWXXX 9550000.000 597555589.06 62.5713
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-08-03 IE00BQQP9XXX 11400000.000 1026344227.06 90.0302
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-08-03 IE00BDS67XXX 3388000.000 236888817.87 69.9200
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-08-03 IE00BQQP9XXX 5700000.000 381066612.75 66.8538
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-08-03 IE00BL0BMXXX 4550000.000 172235966.97 37.8541
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-08-03 IE00BMC38XXX 79600000.000 8154975281.47 102.4494
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-08-03 IE00BMDH1XXX 13550000.000 114379418.14 8.4413
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-08-03 IE00BMDKNXXX 41150000.000 530286970.53 12.8867
VanEck New China UCITS ETF 2026-08-03 IE0000H44XXX 470000.000 7589339.34 16.1475
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-08-03 IE0002PG6XXX 82050000.000 1081961057.83 13.1866
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-08-03 IE0005B8WXXX 630000.000 14445131.57 22.9288
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-08-03 IE000YU9KXXX 21790000.000 1789153361.58 82.1089
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-08-03 IE000B9PQXXX 610000.000 13881367.52 22.7563
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-08-03 IE0001J5AXXX 605000.000 17359167.57 28.6928
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-08-03 IE0005TF9XXX 670000.000 12970167.86 19.3585
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-08-03 IE000M7V9XXX 42870000.000 2188000063.88 51.0380
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-08-03 IE000NXF8XXX 9320000.000 290159948.84 31.1330
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-08-03 IE000YYE6XXX 120450000.000 7370894588.32 61.1946
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-03 IE000J6CHXXX 2724000.000 68263710.44 25.0601
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-08-03 IE0007I99XXX 1500000.000 39874742.48 26.5832
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-08-03 IE000SBU1XXX 500000.000 13142845.70 26.2857
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-08-03 IE0007Y8YXXX 29000000.000 835314675.63 28.8040
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-08-03 IE000QYDXXXX 750000.000 15834344.50 21.1125
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-08-03 IE000YYVSXXX 2300000.000 40555175.70 17.6327
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.