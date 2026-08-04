VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 04
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-03
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61691474.71
|139.2584
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-03
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57103229.49
|75.7337
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-03
|IE00BQQP9XXX
|36000000.000
|3084199215.05
|85.6722
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-08-03
|IE00BDFBTXXX
|33375000.000
|1934575385.14
|57.9648
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-08-03
|IE00BYWQWXXX
|9550000.000
|597555589.06
|62.5713
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-03
|IE00BQQP9XXX
|11400000.000
|1026344227.06
|90.0302
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-08-03
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|236888817.87
|69.9200
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-03
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|381066612.75
|66.8538
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-03
|IE00BL0BMXXX
|4550000.000
|172235966.97
|37.8541
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-08-03
|IE00BMC38XXX
|79600000.000
|8154975281.47
|102.4494
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-08-03
|IE00BMDH1XXX
|13550000.000
|114379418.14
|8.4413
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-08-03
|IE00BMDKNXXX
|41150000.000
|530286970.53
|12.8867
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-08-03
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7589339.34
|16.1475
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-08-03
|IE0002PG6XXX
|82050000.000
|1081961057.83
|13.1866
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-08-03
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14445131.57
|22.9288
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-08-03
|IE000YU9KXXX
|21790000.000
|1789153361.58
|82.1089
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-08-03
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|13881367.52
|22.7563
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-08-03
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17359167.57
|28.6928
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-08-03
|IE0005TF9XXX
|670000.000
|12970167.86
|19.3585
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-08-03
|IE000M7V9XXX
|42870000.000
|2188000063.88
|51.0380
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-08-03
|IE000NXF8XXX
|9320000.000
|290159948.84
|31.1330
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-08-03
|IE000YYE6XXX
|120450000.000
|7370894588.32
|61.1946
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-03
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68263710.44
|25.0601
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-03
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|39874742.48
|26.5832
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-08-03
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13142845.70
|26.2857
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-08-03
|IE0007Y8YXXX
|29000000.000
|835314675.63
|28.8040
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-08-03
|IE000QYDXXXX
|750000.000
|15834344.50
|21.1125
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-08-03
|IE000YYVSXXX
|2300000.000
|40555175.70
|17.6327
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