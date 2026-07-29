VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 29
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-28
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61642454.50
|139.1478
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-28
|IE00BF540XXX
|754000.000
|56838823.87
|75.3831
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-28
|IE00BQQP9XXX
|35800000.000
|3011926761.37
|84.1320
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-07-28
|IE00BDFBTXXX
|33325000.000
|1887017784.80
|56.6247
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-07-28
|IE00BYWQWXXX
|9600000.000
|589956783.77
|61.4538
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-28
|IE00BQQP9XXX
|11450000.000
|1021537710.39
|89.2173
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-07-28
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|235030387.50
|69.3714
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-28
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|377548131.32
|66.2365
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-28
|IE00BL0BMXXX
|4600000.000
|168898693.86
|36.7171
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-07-28
|IE00BMC38XXX
|79750000.000
|7885719189.34
|98.8805
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-07-28
|IE00BMDH1XXX
|13550000.000
|110315426.76
|8.1414
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-07-28
|IE00BMDKNXXX
|41150000.000
|514267027.32
|12.4974
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-07-28
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7414459.15
|15.7754
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-07-28
|IE0002PG6XXX
|82050000.000
|1068217605.71
|13.0191
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-07-28
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14403556.71
|22.8628
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-07-28
|IE000YU9KXXX
|21840000.000
|1705310281.54
|78.0820
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-07-28
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|13688130.91
|22.4396
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-07-28
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17287905.56
|28.5751
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-07-28
|IE0005TF9XXX
|670000.000
|12462740.93
|18.6011
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-07-28
|IE000M7V9XXX
|42820000.000
|2075257566.57
|48.4647
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-07-28
|IE000NXF8XXX
|9320000.000
|282010152.19
|30.2586
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-07-28
|IE000YYE6XXX
|119850000.000
|7234825336.55
|60.3657
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-28
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68146178.71
|25.0170
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-28
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|39369745.93
|26.2465
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-07-28
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13289486.08
|26.5790
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-07-28
|IE0007Y8YXXX
|28750000.000
|768538666.37
|26.7318
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-07-28
|IE000QYDXXXX
|750000.000
|15588453.52
|20.7846
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-07-28
|IE000YYVSXXX
|2000000.000
|33912016.72
|16.9560
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