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WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
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PR Newswire
29.07.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 29

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-28 IE00BF541XXX 443000.000 61642454.50 139.1478
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-28 IE00BF540XXX 754000.000 56838823.87 75.3831
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-07-28 IE00BQQP9XXX 35800000.000 3011926761.37 84.1320
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-07-28 IE00BDFBTXXX 33325000.000 1887017784.80 56.6247
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-07-28 IE00BYWQWXXX 9600000.000 589956783.77 61.4538
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-07-28 IE00BQQP9XXX 11450000.000 1021537710.39 89.2173
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-07-28 IE00BDS67XXX 3388000.000 235030387.50 69.3714
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-07-28 IE00BQQP9XXX 5700000.000 377548131.32 66.2365
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-07-28 IE00BL0BMXXX 4600000.000 168898693.86 36.7171
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-07-28 IE00BMC38XXX 79750000.000 7885719189.34 98.8805
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-07-28 IE00BMDH1XXX 13550000.000 110315426.76 8.1414
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-07-28 IE00BMDKNXXX 41150000.000 514267027.32 12.4974
VanEck New China UCITS ETF 2026-07-28 IE0000H44XXX 470000.000 7414459.15 15.7754
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-07-28 IE0002PG6XXX 82050000.000 1068217605.71 13.0191
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-07-28 IE0005B8WXXX 630000.000 14403556.71 22.8628
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-07-28 IE000YU9KXXX 21840000.000 1705310281.54 78.0820
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-07-28 IE000B9PQXXX 610000.000 13688130.91 22.4396
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-07-28 IE0001J5AXXX 605000.000 17287905.56 28.5751
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-07-28 IE0005TF9XXX 670000.000 12462740.93 18.6011
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-07-28 IE000M7V9XXX 42820000.000 2075257566.57 48.4647
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-07-28 IE000NXF8XXX 9320000.000 282010152.19 30.2586
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-07-28 IE000YYE6XXX 119850000.000 7234825336.55 60.3657
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-28 IE000J6CHXXX 2724000.000 68146178.71 25.0170
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-07-28 IE0007I99XXX 1500000.000 39369745.93 26.2465
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-07-28 IE000SBU1XXX 500000.000 13289486.08 26.5790
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-07-28 IE0007Y8YXXX 28750000.000 768538666.37 26.7318
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-07-28 IE000QYDXXXX 750000.000 15588453.52 20.7846
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-07-28 IE000YYVSXXX 2000000.000 33912016.72 16.9560
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.