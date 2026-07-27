VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 27
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-24
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61566650.47
|138.9766
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-24
|IE00BF540XXX
|754000.000
|56679372.61
|75.1716
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-24
|IE00BQQP9XXX
|35700000.000
|3035302613.28
|85.0225
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-07-24
|IE00BDFBTXXX
|33325000.000
|1913648514.86
|57.4238
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-07-24
|IE00BYWQWXXX
|9600000.000
|562399552.88
|58.5833
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-24
|IE00BQQP9XXX
|11450000.000
|1030317146.75
|89.9840
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-07-24
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|234278091.64
|69.1494
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-24
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|361895507.43
|63.4904
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-24
|IE00BL0BMXXX
|4700000.000
|168835067.81
|35.9224
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-07-24
|IE00BMC38XXX
|79350000.000
|8422062788.04
|106.1382
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-07-24
|IE00BMDH1XXX
|13550000.000
|117790226.21
|8.6930
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-07-24
|IE00BMDKNXXX
|41200000.000
|524116442.31
|12.7213
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-07-24
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7299898.58
|15.5317
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-07-24
|IE0002PG6XXX
|82050000.000
|1094329702.08
|13.3374
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-07-24
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14157053.85
|22.4715
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-07-24
|IE000YU9KXXX
|21790000.000
|1707338384.20
|78.3542
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-07-24
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|13350173.04
|21.8855
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-07-24
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17161855.80
|28.3667
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-07-24
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11200738.72
|17.7790
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-07-24
|IE000M7V9XXX
|42820000.000
|2111376567.13
|49.3082
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-07-24
|IE000NXF8XXX
|9320000.000
|297802264.86
|31.9530
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-07-24
|IE000YYE6XXX
|119850000.000
|7188924269.01
|59.9827
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-24
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68012759.23
|24.9680
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-24
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|38095941.73
|25.3973
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-07-24
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12850048.94
|25.7001
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-07-24
|IE0007Y8YXXX
|28750000.000
|756699780.02
|26.3200
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-07-24
|IE000QYDXXXX
|700000.000
|14438841.69
|20.6269
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-07-24
|IE000YYVSXXX
|2000000.000
|35373480.19
|17.6867
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