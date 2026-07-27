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WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
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PR Newswire
27.07.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 27

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-24 IE00BF541XXX 443000.000 61566650.47 138.9766
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-24 IE00BF540XXX 754000.000 56679372.61 75.1716
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-07-24 IE00BQQP9XXX 35700000.000 3035302613.28 85.0225
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-07-24 IE00BDFBTXXX 33325000.000 1913648514.86 57.4238
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-07-24 IE00BYWQWXXX 9600000.000 562399552.88 58.5833
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-07-24 IE00BQQP9XXX 11450000.000 1030317146.75 89.9840
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-07-24 IE00BDS67XXX 3388000.000 234278091.64 69.1494
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-07-24 IE00BQQP9XXX 5700000.000 361895507.43 63.4904
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-07-24 IE00BL0BMXXX 4700000.000 168835067.81 35.9224
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-07-24 IE00BMC38XXX 79350000.000 8422062788.04 106.1382
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-07-24 IE00BMDH1XXX 13550000.000 117790226.21 8.6930
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-07-24 IE00BMDKNXXX 41200000.000 524116442.31 12.7213
VanEck New China UCITS ETF 2026-07-24 IE0000H44XXX 470000.000 7299898.58 15.5317
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-07-24 IE0002PG6XXX 82050000.000 1094329702.08 13.3374
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-07-24 IE0005B8WXXX 630000.000 14157053.85 22.4715
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-07-24 IE000YU9KXXX 21790000.000 1707338384.20 78.3542
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-07-24 IE000B9PQXXX 610000.000 13350173.04 21.8855
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-07-24 IE0001J5AXXX 605000.000 17161855.80 28.3667
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-07-24 IE0005TF9XXX 630000.000 11200738.72 17.7790
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-07-24 IE000M7V9XXX 42820000.000 2111376567.13 49.3082
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-07-24 IE000NXF8XXX 9320000.000 297802264.86 31.9530
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-07-24 IE000YYE6XXX 119850000.000 7188924269.01 59.9827
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-24 IE000J6CHXXX 2724000.000 68012759.23 24.9680
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-07-24 IE0007I99XXX 1500000.000 38095941.73 25.3973
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-07-24 IE000SBU1XXX 500000.000 12850048.94 25.7001
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-07-24 IE0007Y8YXXX 28750000.000 756699780.02 26.3200
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-07-24 IE000QYDXXXX 700000.000 14438841.69 20.6269
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-07-24 IE000YYVSXXX 2000000.000 35373480.19 17.6867
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.