VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 21
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-20
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61726893.73
|139.3384
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-20
|IE00BF540XXX
|754000.000
|56961828.79
|75.5462
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-20
|IE00BQQP9XXX
|35550000.000
|2848458994.61
|80.1254
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-07-20
|IE00BDFBTXXX
|33275000.000
|1823578700.97
|54.8033
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-07-20
|IE00BYWQWXXX
|9600000.000
|581908190.92
|60.6154
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-20
|IE00BQQP9XXX
|11400000.000
|966084078.90
|84.7442
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-07-20
|IE00BDS67XXX
|3534000.000
|245465355.80
|69.4582
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-20
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|366646118.42
|64.3239
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-20
|IE00BL0BMXXX
|4700000.000
|170210837.99
|36.2151
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-07-20
|IE00BMC38XXX
|79550000.000
|8358447316.44
|105.0716
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-07-20
|IE00BMDH1XXX
|13550000.000
|117626694.60
|8.6809
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-07-20
|IE00BMDKNXXX
|41050000.000
|524814473.27
|12.7848
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-07-20
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7431531.24
|15.8118
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-07-20
|IE0002PG6XXX
|81900000.000
|1126863716.53
|13.7590
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-07-20
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14324324.62
|22.7370
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-07-20
|IE000YU9KXXX
|21990000.000
|1739942524.65
|79.1243
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-07-20
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|13625708.50
|22.3372
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-07-20
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17011916.14
|28.1189
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-07-20
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11371376.44
|18.0498
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-07-20
|IE000M7V9XXX
|43620000.000
|2081015499.01
|47.7078
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-07-20
|IE000NXF8XXX
|9270000.000
|286374875.98
|30.8927
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-07-20
|IE000YYE6XXX
|120400000.000
|6880981683.74
|57.1510
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-20
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68428329.33
|25.1205
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-20
|IE0007I99XXX
|1450000.000
|37350777.66
|25.7592
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-07-20
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12800214.75
|25.6004
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-07-20
|IE0007Y8YXXX
|28650000.000
|767352960.60
|26.7837
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-07-20
|IE000QYDXXXX
|600000.000
|12280899.22
|20.4682
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-07-20
|IE000YYVSXXX
|1850000.000
|32309870.69
|17.4648
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