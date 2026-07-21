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WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
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PR Newswire
21.07.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 21

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-20 IE00BF541XXX 443000.000 61726893.73 139.3384
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-20 IE00BF540XXX 754000.000 56961828.79 75.5462
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-07-20 IE00BQQP9XXX 35550000.000 2848458994.61 80.1254
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-07-20 IE00BDFBTXXX 33275000.000 1823578700.97 54.8033
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-07-20 IE00BYWQWXXX 9600000.000 581908190.92 60.6154
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-07-20 IE00BQQP9XXX 11400000.000 966084078.90 84.7442
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-07-20 IE00BDS67XXX 3534000.000 245465355.80 69.4582
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-07-20 IE00BQQP9XXX 5700000.000 366646118.42 64.3239
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-07-20 IE00BL0BMXXX 4700000.000 170210837.99 36.2151
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-07-20 IE00BMC38XXX 79550000.000 8358447316.44 105.0716
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-07-20 IE00BMDH1XXX 13550000.000 117626694.60 8.6809
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-07-20 IE00BMDKNXXX 41050000.000 524814473.27 12.7848
VanEck New China UCITS ETF 2026-07-20 IE0000H44XXX 470000.000 7431531.24 15.8118
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-07-20 IE0002PG6XXX 81900000.000 1126863716.53 13.7590
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-07-20 IE0005B8WXXX 630000.000 14324324.62 22.7370
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-07-20 IE000YU9KXXX 21990000.000 1739942524.65 79.1243
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-07-20 IE000B9PQXXX 610000.000 13625708.50 22.3372
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-07-20 IE0001J5AXXX 605000.000 17011916.14 28.1189
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-07-20 IE0005TF9XXX 630000.000 11371376.44 18.0498
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-07-20 IE000M7V9XXX 43620000.000 2081015499.01 47.7078
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-07-20 IE000NXF8XXX 9270000.000 286374875.98 30.8927
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-07-20 IE000YYE6XXX 120400000.000 6880981683.74 57.1510
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-20 IE000J6CHXXX 2724000.000 68428329.33 25.1205
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-07-20 IE0007I99XXX 1450000.000 37350777.66 25.7592
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-07-20 IE000SBU1XXX 500000.000 12800214.75 25.6004
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-07-20 IE0007Y8YXXX 28650000.000 767352960.60 26.7837
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-07-20 IE000QYDXXXX 600000.000 12280899.22 20.4682
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-07-20 IE000YYVSXXX 1850000.000 32309870.69 17.4648
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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