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PR Newswire
22.07.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 22

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-21 IE00BF541XXX 443000.000 61705770.84 139.2907
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-21 IE00BF540XXX 754000.000 56916166.72 75.4856
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-07-21 IE00BQQP9XXX 35500000.000 2981939065.44 83.9983
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-07-21 IE00BDFBTXXX 33275000.000 1889882323.37 56.7959
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-07-21 IE00BYWQWXXX 9650000.000 582575426.47 60.3705
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-07-21 IE00BQQP9XXX 11400000.000 1019470213.52 89.4272
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-07-21 IE00BDS67XXX 3564000.000 247824231.89 69.5354
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-07-21 IE00BQQP9XXX 5700000.000 362041574.89 63.5161
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-07-21 IE00BL0BMXXX 4700000.000 169456805.43 36.0546
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-07-21 IE00BMC38XXX 79350000.000 8799069831.12 110.8893
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-07-21 IE00BMDH1XXX 13550000.000 121111359.68 8.9381
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-07-21 IE00BMDKNXXX 41150000.000 558942571.07 13.5831
VanEck New China UCITS ETF 2026-07-21 IE0000H44XXX 470000.000 7526093.04 16.0130
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-07-21 IE0002PG6XXX 82600000.000 1160462910.04 14.0492
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-07-21 IE0005B8WXXX 630000.000 14240140.41 22.6034
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-07-21 IE000YU9KXXX 21790000.000 1797737144.73 82.5029
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-07-21 IE000B9PQXXX 610000.000 13687644.66 22.4388
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-07-21 IE0001J5AXXX 605000.000 16949532.55 28.0158
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-07-21 IE0005TF9XXX 630000.000 11261863.77 17.8760
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-07-21 IE000M7V9XXX 42720000.000 2120873679.24 49.6459
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-07-21 IE000NXF8XXX 9320000.000 294475230.62 31.5961
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-07-21 IE000YYE6XXX 119900000.000 6934717878.88 57.8375
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-21 IE000J6CHXXX 2724000.000 68352241.32 25.0926
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-07-21 IE0007I99XXX 1450000.000 36955744.31 25.4867
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-07-21 IE000SBU1XXX 500000.000 12791749.81 25.5835
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-07-21 IE0007Y8YXXX 28650000.000 785630836.04 27.4217
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-07-21 IE000QYDXXXX 650000.000 13342520.78 20.5270
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-07-21 IE000YYVSXXX 2000000.000 35740219.78 17.8701
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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