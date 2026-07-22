VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 22
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-21
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61705770.84
|139.2907
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-21
|IE00BF540XXX
|754000.000
|56916166.72
|75.4856
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-21
|IE00BQQP9XXX
|35500000.000
|2981939065.44
|83.9983
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-07-21
|IE00BDFBTXXX
|33275000.000
|1889882323.37
|56.7959
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-07-21
|IE00BYWQWXXX
|9650000.000
|582575426.47
|60.3705
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-21
|IE00BQQP9XXX
|11400000.000
|1019470213.52
|89.4272
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-07-21
|IE00BDS67XXX
|3564000.000
|247824231.89
|69.5354
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-21
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|362041574.89
|63.5161
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-21
|IE00BL0BMXXX
|4700000.000
|169456805.43
|36.0546
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-07-21
|IE00BMC38XXX
|79350000.000
|8799069831.12
|110.8893
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-07-21
|IE00BMDH1XXX
|13550000.000
|121111359.68
|8.9381
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-07-21
|IE00BMDKNXXX
|41150000.000
|558942571.07
|13.5831
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-07-21
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7526093.04
|16.0130
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-07-21
|IE0002PG6XXX
|82600000.000
|1160462910.04
|14.0492
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-07-21
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14240140.41
|22.6034
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-07-21
|IE000YU9KXXX
|21790000.000
|1797737144.73
|82.5029
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-07-21
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|13687644.66
|22.4388
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-07-21
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|16949532.55
|28.0158
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-07-21
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11261863.77
|17.8760
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-07-21
|IE000M7V9XXX
|42720000.000
|2120873679.24
|49.6459
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-07-21
|IE000NXF8XXX
|9320000.000
|294475230.62
|31.5961
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-07-21
|IE000YYE6XXX
|119900000.000
|6934717878.88
|57.8375
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-21
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68352241.32
|25.0926
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-21
|IE0007I99XXX
|1450000.000
|36955744.31
|25.4867
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-07-21
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12791749.81
|25.5835
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-07-21
|IE0007Y8YXXX
|28650000.000
|785630836.04
|27.4217
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-07-21
|IE000QYDXXXX
|650000.000
|13342520.78
|20.5270
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-07-21
|IE000YYVSXXX
|2000000.000
|35740219.78
|17.8701
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