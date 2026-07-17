VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 17
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-16
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61718999.61
|139.3205
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-16
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57076142.78
|75.6978
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-16
|IE00BQQP9XXX
|35750000.000
|2901687205.36
|81.1661
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-07-16
|IE00BDFBTXXX
|33275000.000
|1858230757.10
|55.8447
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-07-16
|IE00BYWQWXXX
|9600000.000
|582960679.93
|60.7251
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-16
|IE00BQQP9XXX
|11400000.000
|981248837.76
|86.0745
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-07-16
|IE00BDS67XXX
|3534000.000
|246449902.44
|69.7368
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-16
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|371822448.19
|65.2320
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-16
|IE00BL0BMXXX
|4700000.000
|171370084.59
|36.4617
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-07-16
|IE00BMC38XXX
|79900000.000
|8521463250.83
|106.6516
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-07-16
|IE00BMDH1XXX
|13550000.000
|120546767.32
|8.8964
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-07-16
|IE00BMDKNXXX
|41050000.000
|503373007.19
|12.2624
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-07-16
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7640945.46
|16.2573
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-07-16
|IE0002PG6XXX
|81900000.000
|1195447254.11
|14.5964
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-07-16
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14560003.27
|23.1111
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-07-16
|IE000YU9KXXX
|21990000.000
|1763299405.70
|80.1864
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-07-16
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|13922467.07
|22.8237
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-07-16
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17207119.78
|28.4415
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-07-16
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11743900.11
|18.6411
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-07-16
|IE000M7V9XXX
|43520000.000
|2119042360.07
|48.6912
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-07-16
|IE000NXF8XXX
|9270000.000
|287200205.70
|30.9817
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-07-16
|IE000YYE6XXX
|120400000.000
|6886527378.08
|57.1971
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-16
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68449666.08
|25.1284
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-16
|IE0007I99XXX
|1450000.000
|37870327.37
|26.1175
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-07-16
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13013489.27
|26.0270
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-07-16
|IE0007Y8YXXX
|28650000.000
|780205377.20
|27.2323
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-07-16
|IE000QYDXXXX
|600000.000
|12297291.11
|20.4955
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-07-16
|IE000YYVSXXX
|1750000.000
|30989691.95
|17.7084
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