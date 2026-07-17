© Foto: UnsplashChip-Aktien geraten weltweit unter Druck. Der DAX kämpft mit 25.000 Punkten und Ölpreise steigen wegen Nahost-Sorgen. Jetzt müssen Tech-Zahlen zeigen, ob die Rallye noch trägt.Wall Street bleibt unter Druck Die Aktien-Futures in den Vereinigten Staaten haben am Freitagmorgen nachgegeben. Anleger reagierten auf einen schwachen Handelstag an der Wall Street, an dem vor allem Halbleiterwerte unter Druck standen. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average verloren 312 Punkte oder 0,6 Prozent. Die Futures auf den S&P 500 gaben 0,7 Prozent nach. Die Futures auf den Nasdaq 100 fielen um ein Prozent. Halbleiter geben nach Bereits am Donnerstag hatte die Chip-Schwäche den Gesamtmarkt …
Enthaltene Werte: US5951121038,US64110L1061,NL0000226223,US8740391003,DE0008469XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,XC0007924XXX,US70450Y1038,IE00BMC38XXX,US5738741041Den vollständigen Artikel lesen
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