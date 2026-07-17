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Von einer Mine zu drei: Wie Goldgroup die Geschichte still und leise verändert hat
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WKN: A14R7U | ISIN: US70450Y1038 | Ticker-Symbol: 2PP
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17.07.26 | 09:55
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MICRON TECHNOLOGY INC706,30-5,45 %
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STMICROELECTRONICS NV52,84-5,52 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR346,00-3,49 %
VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF89,72-3,62 %
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