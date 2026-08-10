© Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Während Tech-Aktien schwanken, liefert der wichtigste Chipfertiger der Welt starkes Wachstum. Nvidia und Co. treiben die Nachfrage offenbar ungebremst.TSMC hat im Juli erneut gezeigt, wie stark der KI-Boom die Nachfrage nach Hochleistungschips treibt. Der weltgrößte Auftragsfertiger steigerte seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 44,7 Prozent auf 467,58 Milliarden Neue Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 14,5 Milliarden US-Dollar. Auch gegenüber Juni legten die Erlöse um 5,6 Prozent zu. Für Anleger ist das vor allem deshalb relevant, weil TSMC zentrale Chips für Nvidia, Apple und weitere Technologiekonzerne produziert. Von Januar bis Juli summierte sich der Umsatz auf 2,872 Billionen Neue …
Enthaltene Werte: US0378331005,US67066G1040,JP3435000009,US8740391003,US11135F1012Den vollständigen Artikel lesen
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