Die Nvidia-Aktie hat sich zuletzt erholt, doch gemessen am außergewöhnlichen Gewinn- und Umsatzwachstum bleibt die Kursentwicklung auffällig zurückhaltend. Genau diese Diskrepanz könnte langfristig orientierten Anlegern eine interessante Einstiegschance bieten. Starke Quartalszahlen bestätigen Dynamik Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erzielte Nvidia 81,6 Milliarden US-Dollar Umsatz, 85 Prozent mehr als im Vorjahr. Gegenüber dem Vorquartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de