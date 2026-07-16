VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 16
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-15
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61703770.68
|139.2862
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-15
|IE00BF540XXX
|746000.000
|56510153.67
|75.7509
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-15
|IE00BQQP9XXX
|35600000.000
|2984254613.46
|83.8274
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-07-15
|IE00BDFBTXXX
|33275000.000
|1907466014.82
|57.3243
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-07-15
|IE00BYWQWXXX
|9600000.000
|583103479.59
|60.7399
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-15
|IE00BQQP9XXX
|11300000.000
|1007032134.48
|89.1179
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-07-15
|IE00BDS67XXX
|3534000.000
|246645145.26
|69.7921
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-15
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|366026918.07
|64.2152
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-15
|IE00BL0BMXXX
|4700000.000
|170554160.28
|36.2881
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-07-15
|IE00BMC38XXX
|79650000.000
|8842285873.78
|111.0143
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-07-15
|IE00BMDH1XXX
|13550000.000
|124048501.32
|9.1549
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-07-15
|IE00BMDKNXXX
|40900000.000
|532428226.31
|13.0178
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-07-15
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7583793.98
|16.1357
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-07-15
|IE0002PG6XXX
|83800000.000
|1266818960.32
|15.1172
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-07-15
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14369635.57
|22.8089
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-07-15
|IE000YU9KXXX
|21990000.000
|1880080810.49
|85.4971
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-07-15
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|13970146.79
|22.9019
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-07-15
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|16996793.58
|28.0939
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-07-15
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11458368.60
|18.1879
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-07-15
|IE000M7V9XXX
|43470000.000
|2201804322.01
|50.6511
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-07-15
|IE000NXF8XXX
|9270000.000
|291222923.60
|31.4156
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-07-15
|IE000YYE6XXX
|120450000.000
|6971088849.67
|57.8754
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-15
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68453370.84
|25.1297
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-15
|IE0007I99XXX
|1450000.000
|37351051.38
|25.7593
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-07-15
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12867944.27
|25.7359
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-07-15
|IE0007Y8YXXX
|28650000.000
|800499222.49
|27.9406
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-07-15
|IE000QYDXXXX
|600000.000
|12261207.08
|20.4353
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-07-15
|IE000YYVSXXX
|1750000.000
|31650053.47
|18.0857
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