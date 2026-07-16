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PR Newswire
16.07.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 16

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-15 IE00BF541XXX 443000.000 61703770.68 139.2862
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-15 IE00BF540XXX 746000.000 56510153.67 75.7509
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-07-15 IE00BQQP9XXX 35600000.000 2984254613.46 83.8274
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-07-15 IE00BDFBTXXX 33275000.000 1907466014.82 57.3243
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-07-15 IE00BYWQWXXX 9600000.000 583103479.59 60.7399
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-07-15 IE00BQQP9XXX 11300000.000 1007032134.48 89.1179
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-07-15 IE00BDS67XXX 3534000.000 246645145.26 69.7921
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-07-15 IE00BQQP9XXX 5700000.000 366026918.07 64.2152
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-07-15 IE00BL0BMXXX 4700000.000 170554160.28 36.2881
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-07-15 IE00BMC38XXX 79650000.000 8842285873.78 111.0143
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-07-15 IE00BMDH1XXX 13550000.000 124048501.32 9.1549
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-07-15 IE00BMDKNXXX 40900000.000 532428226.31 13.0178
VanEck New China UCITS ETF 2026-07-15 IE0000H44XXX 470000.000 7583793.98 16.1357
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-07-15 IE0002PG6XXX 83800000.000 1266818960.32 15.1172
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-07-15 IE0005B8WXXX 630000.000 14369635.57 22.8089
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-07-15 IE000YU9KXXX 21990000.000 1880080810.49 85.4971
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-07-15 IE000B9PQXXX 610000.000 13970146.79 22.9019
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-07-15 IE0001J5AXXX 605000.000 16996793.58 28.0939
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-07-15 IE0005TF9XXX 630000.000 11458368.60 18.1879
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-07-15 IE000M7V9XXX 43470000.000 2201804322.01 50.6511
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-07-15 IE000NXF8XXX 9270000.000 291222923.60 31.4156
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-07-15 IE000YYE6XXX 120450000.000 6971088849.67 57.8754
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-15 IE000J6CHXXX 2724000.000 68453370.84 25.1297
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-07-15 IE0007I99XXX 1450000.000 37351051.38 25.7593
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-07-15 IE000SBU1XXX 500000.000 12867944.27 25.7359
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-07-15 IE0007Y8YXXX 28650000.000 800499222.49 27.9406
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-07-15 IE000QYDXXXX 600000.000 12261207.08 20.4353
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-07-15 IE000YYVSXXX 1750000.000 31650053.47 18.0857
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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