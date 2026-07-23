VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 23
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-22
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61691288.57
|139.2580
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-22
|IE00BF540XXX
|754000.000
|56887812.99
|75.4480
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-22
|IE00BQQP9XXX
|35700000.000
|3099626760.24
|86.8243
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-07-22
|IE00BDFBTXXX
|33275000.000
|1944783948.92
|58.4458
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-07-22
|IE00BYWQWXXX
|9600000.000
|568675493.21
|59.2370
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-22
|IE00BQQP9XXX
|11400000.000
|1055953654.41
|92.6275
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-07-22
|IE00BDS67XXX
|3564000.000
|247521735.57
|69.4505
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-22
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|359548671.00
|63.0787
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-22
|IE00BL0BMXXX
|4700000.000
|169813897.35
|36.1306
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-07-22
|IE00BMC38XXX
|79500000.000
|8832644192.94
|111.1024
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-07-22
|IE00BMDH1XXX
|13550000.000
|121282984.11
|8.9508
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-07-22
|IE00BMDKNXXX
|41050000.000
|551919599.79
|13.4451
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-07-22
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7448168.79
|15.8472
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-07-22
|IE0002PG6XXX
|82400000.000
|1145248136.99
|13.8986
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-07-22
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14287872.27
|22.6792
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-07-22
|IE000YU9KXXX
|21740000.000
|1784348003.64
|82.0767
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-07-22
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|13480053.59
|22.0984
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-07-22
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17128434.93
|28.3115
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-07-22
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11107335.92
|17.6307
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-07-22
|IE000M7V9XXX
|42720000.000
|2153159333.20
|50.4017
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-07-22
|IE000NXF8XXX
|9320000.000
|297723822.60
|31.9446
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-07-22
|IE000YYE6XXX
|119900000.000
|6982377602.81
|58.2350
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-22
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68278059.22
|25.0654
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-22
|IE0007I99XXX
|1450000.000
|36736295.88
|25.3354
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-07-22
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12805162.51
|25.6103
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-07-22
|IE0007Y8YXXX
|28650000.000
|782173797.56
|27.3010
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-07-22
|IE000QYDXXXX
|650000.000
|13463466.87
|20.7130
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-07-22
|IE000YYVSXXX
|2000000.000
|35763473.59
|17.8817
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