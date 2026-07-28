VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 28
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-27
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61626267.12
|139.1112
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-27
|IE00BF540XXX
|754000.000
|56772491.95
|75.2951
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-27
|IE00BQQP9XXX
|35800000.000
|3070315402.16
|85.7630
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-07-27
|IE00BDFBTXXX
|33325000.000
|1920738161.07
|57.6366
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-07-27
|IE00BYWQWXXX
|9600000.000
|582105465.37
|60.6360
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-27
|IE00BQQP9XXX
|11450000.000
|1044824809.04
|91.2511
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-07-27
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|234837104.90
|69.3144
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-27
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|368751887.26
|64.6933
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-27
|IE00BL0BMXXX
|4650000.000
|168624216.20
|36.2633
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-07-27
|IE00BMC38XXX
|79850000.000
|8258424754.48
|103.4242
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-07-27
|IE00BMDH1XXX
|13550000.000
|115794479.58
|8.5457
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-07-27
|IE00BMDKNXXX
|41150000.000
|528081922.13
|12.8331
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-07-27
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7451013.32
|15.8532
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-07-27
|IE0002PG6XXX
|82050000.000
|1109436553.16
|13.5215
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-07-27
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14194683.64
|22.5312
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-07-27
|IE000YU9KXXX
|21790000.000
|1736008031.71
|79.6699
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-07-27
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|13506092.06
|22.1411
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-07-27
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17266724.97
|28.5400
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-07-27
|IE0005TF9XXX
|670000.000
|12168584.83
|18.1621
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-07-27
|IE000M7V9XXX
|42720000.000
|2144913192.24
|50.2086
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-07-27
|IE000NXF8XXX
|9320000.000
|292666417.45
|31.4020
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-07-27
|IE000YYE6XXX
|119850000.000
|7242165268.82
|60.4269
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-27
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68109543.47
|25.0035
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-27
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|38673198.01
|25.7821
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-07-27
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13003473.41
|26.0069
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-07-27
|IE0007Y8YXXX
|28750000.000
|783931226.25
|27.2672
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-07-27
|IE000QYDXXXX
|700000.000
|14472351.88
|20.6748
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-07-27
|IE000YYVSXXX
|2000000.000
|35151274.04
|17.5756
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