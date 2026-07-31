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PR Newswire
31.07.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 31

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-30 IE00BF541XXX 443000.000 61593130.12 139.0364
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-30 IE00BF540XXX 754000.000 56863200.89 75.4154
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-07-30 IE00BQQP9XXX 36000000.000 3112020068.61 86.4450
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-07-30 IE00BDFBTXXX 33375000.000 1942840496.91 58.2124
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-07-30 IE00BYWQWXXX 9450000.000 608052264.79 64.3442
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-07-30 IE00BQQP9XXX 11450000.000 1034728756.05 90.3693
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-07-30 IE00BDS67XXX 3388000.000 236418246.16 69.7811
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-07-30 IE00BQQP9XXX 5700000.000 376157960.76 65.9926
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-07-30 IE00BL0BMXXX 4600000.000 171333523.45 37.2464
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-07-30 IE00BMC38XXX 79350000.000 8098333508.89 102.0584
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-07-30 IE00BMDH1XXX 13550000.000 113142706.19 8.3500
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-07-30 IE00BMDKNXXX 41150000.000 529702648.92 12.8725
VanEck New China UCITS ETF 2026-07-30 IE0000H44XXX 470000.000 7556635.71 16.0779
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-07-30 IE0002PG6XXX 82050000.000 1055222185.73 12.8607
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-07-30 IE0005B8WXXX 630000.000 14428994.15 22.9032
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-07-30 IE000YU9KXXX 21790000.000 1699846108.38 78.0104
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-07-30 IE000B9PQXXX 610000.000 13751623.53 22.5436
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-07-30 IE0001J5AXXX 605000.000 17217706.70 28.4590
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-07-30 IE0005TF9XXX 670000.000 12527877.87 18.6983
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-07-30 IE000M7V9XXX 42870000.000 2118177185.39 49.4093
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-07-30 IE000NXF8XXX 9320000.000 285572735.99 30.6409
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-07-30 IE000YYE6XXX 119700000.000 7063525981.08 59.0102
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-30 IE000J6CHXXX 2724000.000 68075891.78 24.9911
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-07-30 IE0007I99XXX 1500000.000 39257162.91 26.1714
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-07-30 IE000SBU1XXX 500000.000 13123762.81 26.2475
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-07-30 IE0007Y8YXXX 28850000.000 794323376.88 27.5329
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-07-30 IE000QYDXXXX 750000.000 15811645.60 21.0822
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-07-30 IE000YYVSXXX 2200000.000 37761794.90 17.1645
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.