VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 31
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-30
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61593130.12
|139.0364
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-30
|IE00BF540XXX
|754000.000
|56863200.89
|75.4154
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-30
|IE00BQQP9XXX
|36000000.000
|3112020068.61
|86.4450
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-07-30
|IE00BDFBTXXX
|33375000.000
|1942840496.91
|58.2124
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-07-30
|IE00BYWQWXXX
|9450000.000
|608052264.79
|64.3442
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-30
|IE00BQQP9XXX
|11450000.000
|1034728756.05
|90.3693
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-07-30
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|236418246.16
|69.7811
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-30
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|376157960.76
|65.9926
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-30
|IE00BL0BMXXX
|4600000.000
|171333523.45
|37.2464
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-07-30
|IE00BMC38XXX
|79350000.000
|8098333508.89
|102.0584
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-07-30
|IE00BMDH1XXX
|13550000.000
|113142706.19
|8.3500
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-07-30
|IE00BMDKNXXX
|41150000.000
|529702648.92
|12.8725
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-07-30
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7556635.71
|16.0779
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-07-30
|IE0002PG6XXX
|82050000.000
|1055222185.73
|12.8607
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-07-30
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14428994.15
|22.9032
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-07-30
|IE000YU9KXXX
|21790000.000
|1699846108.38
|78.0104
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-07-30
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|13751623.53
|22.5436
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-07-30
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17217706.70
|28.4590
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-07-30
|IE0005TF9XXX
|670000.000
|12527877.87
|18.6983
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-07-30
|IE000M7V9XXX
|42870000.000
|2118177185.39
|49.4093
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-07-30
|IE000NXF8XXX
|9320000.000
|285572735.99
|30.6409
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-07-30
|IE000YYE6XXX
|119700000.000
|7063525981.08
|59.0102
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-30
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68075891.78
|24.9911
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-30
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|39257162.91
|26.1714
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-07-30
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13123762.81
|26.2475
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-07-30
|IE0007Y8YXXX
|28850000.000
|794323376.88
|27.5329
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-07-30
|IE000QYDXXXX
|750000.000
|15811645.60
|21.0822
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-07-30
|IE000YYVSXXX
|2200000.000
|37761794.90
|17.1645
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