155% mehr Ressourcen: Warum sich St George Mining mit Araxá jetzt mit Lynas und MP Materials vergleicht

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Bei großen Rohstoffprojekten entscheidet nicht allein die Größe einer Lagerstätte. Mindestens ebenso wichtig ist, welcher Anteil der Ressource bereits mit hoher geologischer Sicherheit klassifiziert werden kann. Genau hier meldet das Araxá-Projekt in Brasilien einen erheblichen Fortschritt: Die gemessenen und angezeigten Ressourcen ("Measured & Indicated") sind gegenüber der vorherigen Schätzung um 155% auf 75,2 Millionen Tonnen gestiegen. Damit rückt ein Projekt in den Fokus, das sich bei den enthaltenen Magnet-Seltenerdmetallen inzwischen mit einigen der wichtigsten Hartgesteinslagerstätten außerhalb Chinas vergleichen lässt.

Mountain Pass und Mt Weld liefern den Vergleichsmaßstab

Wie bedeutend diese Größenordnung ist, zeigt der Vergleich, den die Unternehmensmeldung mit zwei etablierten Lagerstätten zieht. Die Mountain-Pass-Mine von MP Materials (ISIN: US5533681012) und die Mt-Weld-Mine von Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) gehören laut St George zu den beiden größten produzierenden Seltene-Erden-Minen außerhalb Chinas. Alle drei Lagerstätten weisen zudem eine carbonatitgebundene Mineralisierung auf.

Besonders auffällig ist der Vergleich beim für Permanentmagnete wichtigen Neodym und Praseodym, kurz NdPr. Araxá verfügt innerhalb der höher eingestuften Kategorien Measured & Indicated über 522.000 Tonnen enthaltenes NdPr. Für Mt Weld nennt die Mitteilung 481.500 Tonnen und für Mountain Pass 298.642 Tonnen. Die Gesamtressourcen der Projekte unterscheiden sich allerdings sowohl bei Gehalten als auch Entwicklungsstatus erheblich: Während Mt Weld und Mountain Pass bereits produzieren, befindet sich Araxá noch in der Phase der Entwicklungsstudien.

Genau diese Unterscheidung ist für Anleger entscheidend. Eine große Mineralressource ist noch keine Erzreserve und garantiert weder eine wirtschaftliche Mine noch eine spätere Produktion.

111,2 Millionen Tonnen - und 3,98 Millionen Tonnen Seltene Erden

Hinter dem aktuellen Ressourcensprung steht St George Mining, das Araxá zu 100% besitzt. Die von der unabhängigen internationalen Beratungsgesellschaft SRK Consulting erstellte neue Mineralressourcenschätzung umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57% TREO, also Gesamt-Seltenerdoxiden. Hinzu kommen 0,68% NdPr und 0,57% Nb2O5. Die Ressource wurde gemäß JORC Code 2012 klassifiziert.

Damit enthält die primäre TREO-Ressource nach Unternehmensangaben rund 3,98 Millionen Tonnen TREO, darunter etwa 760.000 Tonnen NdPr-Oxide, sowie rund 630.000 Tonnen Nb2O5. Rund 68% der gesamten Ressource befinden sich inzwischen in den Kategorien Measured & Indicated. Dieser höhere Konfidenzgrad soll die Grundlage für metallurgische Tests, Pilotprogramme, Minenplanung und Wirtschaftlichkeitsstudien bilden.

Der Unterschied zur bisherigen Ressourcenschätzung ist beträchtlich. Measured & Indicated lagen zuvor bei 29,49 Millionen Tonnen. Jetzt sind es 75,2 Millionen Tonnen mit 3,64% TREO, 0,69% NdPr und 0,58% Nb2O5.

Hohe Gehalte könnten Spielraum bei der Minenplanung schaffen

Ein weiterer Aspekt der neuen Schätzung ist eine höhergradige Teilmenge. Laut Mitteilung enthält diese 830.000 Tonnen TREO mit Gehalten oberhalb von 6,29% sowie 120.000 Tonnen Nb2O5 mit Gehalten oberhalb von 0,90%.

Für eine mögliche spätere Entwicklung könnte das relevant werden. St George sieht darin die Option, bei einer potenziellen Minenplanung in den ersten Betriebsjahren gezielt höhergradige Bereiche zu berücksichtigen. Eine konkrete Erzreserve oder ein detailliertes Minendesign liegt allerdings noch nicht vor.

Hinzu kommt die Geometrie der Lagerstätte. Die Ressource innerhalb der obersten 120 Meter befindet sich vollständig im verwitterten Profil. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich dort um frei grabbares Material, was das Potenzial für einen Tagebau unterstützt. Teile der Ressource reichen darüber hinaus in frisches Gestein; die entsprechenden Abbauannahmen sollen erst in künftigen technischen Studien untersucht werden.

Auch der Standort spielt in der Argumentation des Unternehmens eine zentrale Rolle. Araxá liegt in Minas Gerais in einem etablierten Bergbaudistrikt. In der Region werden laut Mitteilung mehr als 80% des weltweiten Niobiums gefördert. Das Projekt liegt zudem rund fünf Kilometer von der Stadt Araxá entfernt und befindet sich in der Nähe der Aktivitäten von CBMM, die in der Meldung als weltgrößter Niobproduzent bezeichnet wird.

Die nächste Ressource könnte bereits in Vorbereitung sein

Bemerkenswert ist, was in den 111,2 Millionen Tonnen noch nicht enthalten ist. Rund einen Kilometer östlich der Hauptlagerstätte liegt East Araxá. Dort wurden laut Unternehmensangaben bereits hochgradige Seltene-Erden-Mineralisierungen ab Oberfläche bestätigt, mit einzelnen Analysewerten von bis zu 12,34% TREO.

Aktuell laufen dort weitere Bohrungen. Fünf Diamantbohrgeräte sollen rund um die Uhr arbeiten, um Geometrie, Kontinuität und Gehaltsverteilung der Mineralisierung genauer zu bestimmen. St George strebt für East Araxá im vierten Quartal 2026 eine erste Mineralressourcenschätzung an, wobei der Zeitplan von Bohrfortschritt, Analyseergebnissen und geologischer Modellierung abhängt.

Damit verschiebt sich die entscheidende Frage für Araxá. Die Ressourcengröße allein ist nach dem jüngsten Update weniger das Thema als die Frage, ob sich die geologische Größenordnung in ein wirtschaftlich tragfähiges Minenkonzept übersetzen lässt. Gemeinsam mit dem technischen Machbarkeitsberater Worley laufen bereits entsprechende Arbeiten. Die neue Ressource liefert dafür eine deutlich größere und höher eingestufte Grundlage. Doch erst weitere technische und wirtschaftliche Studien werden zeigen, welchen Wert dieses Potenzial tatsächlich besitzt.

Quellen

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03119805-6A1338057&v=undefined

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