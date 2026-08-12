Novo Nordisk macht bei künstlicher Intelligenz ernst. Was zunächst wie der Aufhänger für einen Artikel über eine andere Aktie klingt hat einen ernsten Hintergrund: Denn der dänische Pharmakonzern hat Amazon Web Services zum bevorzugten Cloud-Anbieter und strategischen KI-Partner ernannt. Gemeinsam wollen beide Unternehmen die Entwicklung neuer Medikamente beschleunigen. Für die zuletzt mehrfach enttäuschende Pipeline könnte die Kooperation zum wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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