Der Lebensmitteleinzelhändler Ahold Delhaize setzt SymphonyAI in 600 Filialen und fünf Vertriebszentren ein und senkt damit den Schwund sowie verbessert die Prognosegenauigkeit um bis zu 10 Prozentpunkte

Wenn ein Lebensmitteleinzelhändler nach einem reinen B2B-Partnermodell arbeitet, kann er überschüssige Lagerbestände nicht an seine Filialpartner weitergeben das bedeutet, dass die Prognosen stimmen müssen, da andernfalls das Vertriebszentrum die Kosten trägt. SymphonyAI, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der vertikalen KI, gab heute bekannt, dass Delhaize, ein Unternehmen der Ahold Delhaize Group, die Demand-Forecasting- und Replenishment-Lösungen von SymphonyAI in seinem Netzwerk aus 600 angeschlossenen Filialen und fünf Vertriebszentren in Belgien eingeführt hat und damit reaktive, manuelle Bestellprozesse durch einen KI-gesteuerten, ausnahmenbasierten Arbeitsablauf ersetzt hat.

Das Delhaize Le Lion De Leeuw-Netzwerk umfasst nicht weniger als 1.113 Filialen in Belgien und Luxemburg. Das Filialnetz besteht aus verschiedenen Konzepten: Delhaize, Proxy, Shop&Go und Louis Delhaize. Kunden können auch online unter www.delhaize.be einkaufen und ihre Produkte entweder an den Abholstellen abholen oder sich nach Hause liefern lassen. Delhaize bietet ein umfangreiches Sortiment von über 20.000 Qualitätsprodukten an.

Die Lösungen von SymphonyAI für die Nachfrageprognose und den Nachschub generieren tägliche Bestellvorschläge sowohl auf der Ebene der Verteilzentren als auch auf Filialebene. Sie lassen sich in SAP Retail integrieren und berücksichtigen Lieferantenkalender, Vorlaufzeiten, Transportkapazitäten, Vorbestellungen im Rahmen von Werbeaktionen sowie die verfügbaren Bestände im gesamten Netzwerk. Auf der Ebene der Verteilzentren liegt die wöchentliche Prognosegenauigkeit nun bei 80-85 für Trocken- und Tiefkühlprodukte sowie bei 85-90 für Frischwaren, wobei Aktionszeiträume nicht berücksichtigt sind. Bei den angeschlossenen Filialen hat sich die Prognosegenauigkeit im Durchschnitt um etwa fünf Prozentpunkte und an stark saisonabhängigen Standorten um bis zu 10 Prozentpunkte verbessert. Über alle Kategorien hinweg beträgt die Verbesserung gegenüber dem bisherigen Ansatz je nach Umschlagshäufigkeit und Art der Artikel bis zu 10 Prozentpunkte. Die Bestandsverluste haben sich in allen Abteilungen verringert, ohne dass dabei das Serviceniveau für die Partnerunternehmen beeinträchtigt wurde, während sich das Umlaufvermögen aufgrund einer höheren Prognosegenauigkeit und geringerer Sicherheitsbestandsanforderungen deutlich verbessert hat.

"Der Aufbau einer erstklassigen Lieferkette auf Basis eines reinen B2B-Partnermodells stellt eine andere Herausforderung dar als der Betrieb eines traditionellen Einzelhandelsgeschäfts. Man kann das Bestandsrisiko nicht an die Partner weitergeben die Prognosen müssen stimmen, sonst muss man die Kosten selbst tragen", sagte Géraldine Durant, Leiterin für Lieferkettennachschub und Stammdaten bei Delhaize. "Wir arbeiten seit mehr als 15 Jahren mit SymphonyAI zusammen, und die Entscheidung, auf deren KI-basierte Prognosemodelle umzusteigen, haben wir mit großer Zuversicht getroffen. Die Ergebnisse sowohl in unserem Vertriebsnetz als auch in unseren angeschlossenen Filialen haben diese Entscheidung bestätigt. Wir verbessern die Prognosegenauigkeit von Jahr zu Jahr weiter, und unsere Roadmap mit SymphonyAI gibt uns einen klaren Weg vor, um die Messlatte noch höher zu legen."

Die Umstellung auf eine ausnahmebasierte Auftragsprüfung hat die Produktivität der Nachschubteams bei Delhaize erheblich gesteigert, sodass sich die Fachkräfte nun auf kritische Warnmeldungen und wertschöpfendere Tätigkeiten konzentrieren können, anstatt jeden Auftragsvorschlag einzeln zu überprüfen. Heute werden etwa 20 der Bestellvorschläge aus den Distributionszentren ohne jegliches Eingreifen eines Benutzers automatisch genehmigt, wobei Delhaize eine automatische Genehmigungsquote von 50 anstrebt, sobald der Lieferantenstamm erweitert wird. Bei Bestellungen, die einer Überprüfung bedürfen, liegt die Änderungsquote bei etwa 10 in den Trockenwaren-Kategorien und bei 20 im Frischebereich was eher die Qualität der KI-Vorschläge widerspiegelt als die Notwendigkeit manueller Korrekturen.

Auf Filialebene prüfen die Filialleiter nur eine Handvoll Artikel pro Tag über Handheld-Geräte und konzentrieren sich dabei auf hohe Bestellmengen und Ausnahmen bei fast leeren Regalen.

Mit Unterstützung des Managed-Services-Teams von SymphonyAI verbessert Delhaize die Prognosegenauigkeit weiterhin um 1,5 bis 2 Prozentpunkte pro Jahr.

"Delhaize betreibt eine der anspruchsvollsten Lieferketten im Einzelhandel, in denen wir tätig sind: ein mehrstufiges Netzwerk, ein Sortiment mit hohem Frischanteil und ein B2B-Pull-Modell, das den Lagerpuffer beseitigt, auf den sich die meisten Einzelhändler verlassen", sagte Manish Choudhary, President of Retail bei SymphonyAI. "Was sie mit unserer KI-Plattform für Prognosen aufgebaut haben, ist ein Nachschubprozess, der sich kontinuierlich verbessert nicht nur zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Diese sich stetig verstärkende Genauigkeitssteigerung ist das wirtschaftliche Argument für den Einsatz von KI in der Lieferkette des Lebensmitteleinzelhandels, und genau dafür wurde unsere Plattform entwickelt."

Für Einzelhändler, die den Einsatz von KI über den Bereich der Bestandsauffüllung hinaus ausweiten möchten, bietet die CINDE-Plattform von SymphonyAI eine Reihe von KI-basierten Funktionen für den Einzelhandel, die die Bereiche Retail Media, Sortimentsoptimierung und Flächenplanung abdecken. Während die Prognose-KI die Frage beantwortet, wie viel wann bestellt werden soll, befasst sich CINDE damit, welche Artikel geführt, wo sie platziert und wie die Regalfläche gewinnbringend genutzt werden soll und bietet Einzelhändlern damit eine durchgängige KI-Ebene für alle Entscheidungen, die die Marge beeinflussen. Der Einsatz der Prognose-KI bei Delhaize bildet die Grundlage der Lieferkette, auf der zunehmend umfassendere KI-Strategien für den Einzelhandel aufgebaut werden.

Um mehr über die KI-Plattform von SymphonyAI für den Lebensmitteleinzelhandel und die Konsumgüterbranche zu erfahren, besuchen Sie bitte symphonyai.com/retail.

Über SymphonyAI

SymphonyAI bietet vertikale KI-Produktplattformen an, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre komplexesten und wertvollsten Herausforderungen zu meistern von der Bekämpfung von Finanzkriminalität über die Verbesserung der Filialleistung bis hin zur Steigerung der Produktionseffizienz. SymphonyAI genießt das Vertrauen von mehr als 2.000 Unternehmenskunden weltweit, darunter 200 der führenden Finanzinstitute, die 25 größten Konsumgüterhersteller sowie viele der weltweit größten Lebensmitteleinzelhändler und Industrieunternehmen. Das Unternehmen bietet branchenspezifisch trainierte Anwendungen und vorgefertigte Agenten, die vom ersten Tag an einsatzbereit sind. Erfahren Sie mehr unter https://www.symphonyai.com/.

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