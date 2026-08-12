© Foto: Dall-ESuper Micro hat neue Quartalszahlen veröffentlicht und die Gewinnerwartungen klar übertroffen. Ein starker Ausblick lässt die Aktie nachbörslich steigen.Super Micro Computer hat mit seinen neuesten Quartalszahlen die Erwartungen beim Gewinn deutlich übertroffen und legte zugleich einen überraschend starken Ausblick vor. Die Super-Micro-Aktie stieg am Dienstag nachbörslich um 7,56 Prozent auf 33,99 US-Dollar. Margensprung und Gewinnüberraschung Die bereinigte Bruttomarge erreichte im Juni-Quartal 17,6 Prozent und übertraf damit sogar die erst im vergangenen Monat angehobene Prognosespanne von 15 bis 17 Prozent. Ursprünglich hatte Super Micro lediglich 8,2 bis 8,4 Prozent erwartet. Beim …
Enthaltene Werte: US86800U3023Den vollständigen Artikel lesen
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