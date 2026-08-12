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Die gewinngetriebene Rally setzt sich in kleinen Schritten fort. Allerdings lassen die Impulse mit Auslaufen der Berichtssaison nun nach. Asien legt zu, der KOSPI gewinnt rund 4 %. SAMSUNG und SK HYNIX steigen etwa 6 %, gestützt von Erwartungen höherer Ausschüttungen und einem Bericht über mögliche TEMASEK-Investments. Die Korrekturböden scheinen zu halten (s. Chart unten). Nach dem Juli-Ausverkauf sind die Bewertungen mit 4,2 bzw. 3,6 Gewinnmultiples extrem niedrig. Auch die KI-Infrastruktur liefert operativ weiter ab:COREWEAVE springt nachbörslich 16 % (NEBIUS liefert heute den nächsten Prüfstein für die Neoclouds). Mehr als 25 Mrd. Dollar neue Commitments innerhalb weniger Wochen zeigen, dass die Nachfrage nach KI-Rechenkapazität aktuell sehr hoch bleibt. SUPERMICRO gewinnt 7,6 % nach einer Umsatzprognose weit über den Erwartungen.Die Nasdaq-Futures steigen 0,3 %, der STOXX 600 steht nach sieben Gewinntagen nahe Rekordniveau. Der DAX startet wenig verändert um 26.400 Punkte in den Tag.Öl bleibt der Risikofaktor für kurzfristige Volatilität, aber nicht für den inneren Trend. Brent steigt den sechsten Tag auf 89,60 Dollar, die Verhandlungen zwischen USA und Iran bleiben wie zu erwarten festgefahren.Heute folgt der US-CPI: erwartet werden +0,1 % im Juli nach -0,4 % im Juni. Drei Fed-Mitglieder hatten zuletzt für eine Zinserhöhung gestimmt. Die zehnjährige US-Rendite liegt bei 4,69 %, Gold bei rund 4.390 Dollar. Der Yen notiert bei 159,40 je Dollar und nähert sich erneut der Interventionsmarke 160.Bei den Einzeltiteln liefern EON und HANNOVER RÜCK solide Zahlen, JENOPTIK einen massiven Beat beim Auftragseingang. ABN AMRO erzielt 780 Mio. Euro Gewinn gegenüber 660,1 Mio. Euro Konsens und erhöht die Prognose für den kommerziellen Zinsüberschuss von rund 6,4 auf 6,8 Mrd. Euro.Italiens Banken geraten steuerpolitisch erneut unter Druck. Lega-Chef Salvini fordert für den Haushalt 2027 eine dreijährige Sonderabgabe von 5 % auf die Gewinne der zehn größten Institute. Bei 30 Mrd. Euro Branchengewinn entspräche das rund 1,5 Mrd. Euro jährlich. Beschlossen ist die Abgabe bislang nicht. Ob wir daraus in unseren italienischen Bankenpositionen Konsequenzen ziehen wird geprüft.CISCO ist der wichtigste Termin heute Abend. Konsens: 1,17 Dollar EPS und 16,84 Mrd. Dollar Umsatz. Ebenfalls interessant für den KI-Komplex: COHERENT mit erwarteten 1,62 Dollar EPS / 1,98 Mrd. Dollar Umsatz sowie CEREBRAS mit 190,6 Mio. Dollar Umsatz erwartet.Sie möchten jeden Morgen schnell und schnörkelos informiert sein? Ich empfehle einen Blick auf unseren Newspilot unter:Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe