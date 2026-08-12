Köln (ots) -- Neuer gemeinsamer Auftakt: "Guten Abend Football" eröffnet jeden Sonntag den NFL-Abend bei NITRO, Sky Sport und auf RTL+- RTL, RTL+ und Sky Sport: Topspiele im Free TV, Social First auf RTL+ und das umfassendste Live-Angebot für NFL-Fans auf Sky Sport- Neue "Sky NFL-Konferenz": Florian Ambrosius führt als zentraler Host durch das neukonzipierte Konferenzformat mit eigenen Konferenz-Kommentatoren- Vier neue ehemalige NFL-Profis: Marcel Dabo, Mark Nzeocha, Aaron Donkor und Dominik Eberle verstärken das On-Air-TeamNach der deutlichen Erweiterung seines NFL-Rechteportfolios startet RTL Deutschland mit einem neu aufgestellten, plattformübergreifenden Angebot in die Regular Season 2026. Der NFL-Sonntag beginnt künftig auf allen Plattformen gemeinsam mit "Guten Abend Football". Anschließend können Fans zwischen unterschiedlichen Live-Erlebnissen wählen: den Topspielen im Free-TV bei RTL, einem neuen Social-First-Livespiel-Angebot auf RTL+, der neuen deutschsprachigen "Sky NFL-Konferenz" sowie dem umfangreichen Live-Angebot von Sky Sport mit zwei zusätzlichen Einzelspielen, der NFL RedZone und weiteren NFL-Inhalten.Inga Leschek, Geschäftsführerin Inhalte RTL Deutschland: "Wer in Deutschland für Football steht, ist bei RTL Deutschland dabei. Mit Jana Wosnitza haben wir unsere Quarterback, die ein Team aufs Feld führt, das so stark aufgestellt ist wie nie zuvor: die besten Football-Experten, erstklassige Entertainer und mehr ehemalige NFL-Profis als je zuvor in einem deutschen On-Air-Team. Unser Gameplan ist klar: Wir wollen für jeden Fan den richtigen Spielzug haben - den schnellen Rundumblick in der Konferenz, die erste Social-First-Übertragung auf RTL+ und natürlich die ganz großen Einzelspiele bei RTL und Sky Sport. Dieses Team ist ready for Kickoff!"Gemeinsam in den NFL-Sonntag: Die Auftakt-Show "Guten Abend Football"Eine Bühne. Alle Storylines. Alle Plattformen. Der neue NFL-Sonntag beginnt künftig für alle Fans gemeinsam. Den Auftakt bildet ab dem 13. September um 18:15 Uhr "Guten Abend Football" live bei NITRO sowie auf RTL+ und Sky Sport. Moderatorin Jana Wosnitza stimmt gemeinsam mit Patrick Esume und Björn Werner auf den Football-Abend ein, liefert die wichtigsten Storylines der Woche und gibt Orientierung über sämtliche Live-Angebote. Im Anschluss verteilen sich die Live-Übertragungen auf RTL, RTL+ und Sky Sport, mit unterschiedlichen Angeboten für die jeweiligen Fanbedürfnisse.RTL: Die Topspiele des NFL-Sonntags im Free-TVJeden Sonntag zeigt RTL ausgewählte Topspiele der Regular Season um 19:00 Uhr und 22:00 Uhr live im Free-TV.Darüber hinaus überträgt RTL den offiziellen Season Opener, alle Night Games sowie sämtliche europäischen NFL International Games live. Das Hauptprogramm verbindet Sportkompetenz mit bestem Sport-Entertainment in gewohnter RTL-Manier.Am ersten NFL-Sonntag zeigt RTL am 13. September die Begegnungen Buffalo Bills at Houston Texans (Kickoff: 19:00 Uhr) sowie Washington Commanders at Philadelphia Eagles (Kickoff: 22:25 Uhr).RTL+: Football trifft Social FirstRTL+ richtet sich mit einem völlig neuen Übertragungskonzept insbesondere an jüngere Zielgruppen sowie alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die Football noch moderner und interaktiv erleben möchten.Die erste Social-First-Übertragung im deutschen Live-Sport verbindet klassische Spielkommentierung und Football-Expertise mit Community-Interaktion und einer Social-Perspektive auf die NFL. Reaktionen aus den sozialen Netzwerken, Popkultur, Persönlichkeiten und aktuelle Storylines erweitern die klassische Live-Übertragung und schaffen einen niedrigschwelligen Zugang für jüngere Fans und NFL-Neueinsteiger.Zum Auftakt präsentiert RTL+ die Begegnung New Orleans Saints at Detroit Lions (Kickoff: 19:00 Uhr).Das Angebot ist im RTL+ Premium-Abo verfügbar.Sky Sport: Das intensivste Football-ErlebnisFür Fans, die noch tiefer in die NFL eintauchen möchten, bietet Sky Sport das umfassendste Live-Angebot. Jeden Sonntag gibt es zwei zusätzliche Einzelspiele, die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz", die amerikanische "NFL RedZone" im Original sowie die Night Games und weitere NFL-Inhalte auf dem neuen Sender "Sky Sport NFL". Umfangreiche Analysen, Hintergrundwissen und zusätzliche NFL-Network-Inhalte machen Sky Sport zum intensivsten Football-Erlebnis.In Week 1 zeigt Sky Sport die Begegnungen Tampa Bay Buccaneers at Cincinnati Bengals (Kickoff: 19:00 Uhr) sowie Green Bay Packers at Minnesota Vikings (Kickoff: 22:25 Uhr).Das Angebot ist im Sky Sport Abo verfügbar.Eine vollständige Übersicht aller Übertragungstermine inklusive Personalangaben der ersten Spielwoche finden Sie hier."Die Sky NFL-Konferenz": Jedes Spiel mit eigenem Kommentator, alle entscheidenden Momente in einer ÜbertragungTouchdowns, Turnover, Big Plays und enge Schlussphasen - die neukonzipierte "Sky NFL-Konferenz" bietet ab dem 13. September die volle Ladung NFL! Auf Sky Sport begleitet die deutschsprachige Konferenz jeden Sonntag ab 19:00 Uhr über sieben Stunden hinweg das gesamte Geschehen des Spieltags und zeigt die wichtigsten Szenen aller parallel laufenden Begegnungen. Zum Auftakt der neuen Saison ist das Format in den ersten drei Spielwochen zusätzlich live im Free-TV bei NITRO zu sehen.Das Besondere am neuen Konzept: Jede parallel laufende Partie wird durchgängig von einem eigenen Kommentator begleitet. Florian Ambrosius bildet als zentraler Host die Klammer, ordnet das Geschehen ein und übernimmt immer dort, wo sich die sportlich entscheidenden Momente entwickeln.Geballte Expertise und echte NFL-ErfahrungRTL Deutschland stellt sich für die NFL Regular Season 2026 plattformübergreifend so hochkarätig auf wie nie zuvor. Neu an den Sidelines der US-Stadien ist Mark Nzeocha. Der frühere Profi der Dallas Cowboys und San Francisco 49ers verstärkt als Sideline-Experte die Berichterstattung aus den USA und bringt seine Erfahrung aus sieben Jahren in der NFL mit. Mit Marcel Dabo, Aaron Donkor und Dominik Eberle stoßen zudem drei weitere ehemalige NFL-Profis zum On-Air-Team. Künftig verstärken auch sie die Live-Berichterstattung als Experten. Gemeinsam mit Sebastian Vollmer, Markus Kuhn, Björn Werner und Kasim Edebali versammelt RTL Deutschland damit mehr ehemalige NFL-Profis als je zuvor in einem deutschen On-Air-Team.Auch darüber hinaus wächst die NFL-Crew weiter: Ex-Nationalspielerin Mona Stevens, NFL-Analyst Andreas Nommensen und ELF-Champion Lorenz Regler verstärken das Expertenteam. Neu am Kommentatorenmikrofon sind Florian Hauser und Christoph Stadtler. Zum Moderationsteam stößt außerdem Vivian Bahlmann.Eine vollständige Übersicht des NFL On-Air-Teams 2026/27 inklusive frei verwendbarer Team-Visuals und Kurzbiografien finden Sie hier.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. 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