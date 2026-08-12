Die TKMS-Aktie ist mit einem Kurssprung von +12% am Mittwochmorgen klarer Spitzenreiter im MDAX und kratzt an ihrem Allzeithoch bei knapp über 100 €. Was treibt den Kurs des deutschen Marineschiffbauers so stark nach oben und können Anleger jetzt mit einem neuen historischen Hoch rechnen? Starke Zahlen und eine höhere Prognose Auslöser des heutigen Kurssprungs der TKMS-Aktie sind die Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025/2026, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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