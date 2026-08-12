Nvidia steht wieder nahe der Rekordzone. Die Aktie notiert im Bereich von rund 220 Dollar und hat die jüngste Korrektur bereits wieder deutlich nach oben verlassen. Während Skeptiker angesichts der Marktkapitalisierung vor Überhitzung warnen, spricht der fundamentale Blick eine andere Sprache: Nvidia wächst weiterhin in eine Bewertung hinein, die auf den ersten Blick teuer wirkt.Keine moderne KI-Anwendung funktioniert ohne enorme Rechenleistung. Genau hier sitzt Nvidia an der entscheidenden Stelle. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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