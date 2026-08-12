Vancouver, British Columbia / 12. August 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) ("Eureka" oder das "Unternehmen") freut sich zu berichten, dass die anfängliche Auswertung seiner kürzlich abgeschlossenen hochauflösenden magnetischen und VLF-EM-Flugvermessung breite magnetische Trends auf dem ganzen Titanprojekt Tyee in der Region Côte-Nord in Quebec aufgezeigt hat. Der neue geophysikalische Datensatz wird mit den Ergebnissen der Prospektionsarbeiten des Unternehmens im Jahr 2026 sowie historischen Explorationsdaten zusammengeführt, um Ziele für die künftige Exploration zu verfeinern und zu priorisieren.

Die Vermessung erfolgte auf Fluglinien im Abstand von 50 Metern mit Verbindungslinien alle 500 Meter und deckte rund 2.441 Profilkilometer auf dem Projekt ab. Eureka hat das Projekt Tyee vor Kurzem durch Abstecken weiterer Claims auf rund 109 km² erweitert. Der engere Linienabstand liefert einen höher aufgelösten geophysikalischen Datensatz, der das im Juni 2026 absolvierte Prospektionsprogramm des Unternehmens ergänzt. Im Zuge dieses Programms wurden sechs neue massive Ilmenitvorkommen in mehreren Zielgebieten ermittelt.

Highlights

Hochauflösende MAG-/VLF-EM-Flugvermessung über dem 109 km² großen Titanprojekt Tyee abgeschlossen.

Rund 2.441 Profilkilometer in einem Linienabstand von 50 Metern abgeflogen.

Die hochauflösenden magnetischen und VLF-EM-Datensätze werden nun mit den Daten aus den historischen Explorationsarbeiten und dem Prospektionsprogramm 2026 des Unternehmens zusammengeführt.

Die Hauptexplorationszielgebiete treten innerhalb breiterer magnetischer Trends auf, die auf dem gesamten Projekt identifiziert wurden.

Die Vermessungsergebnisse werden die laufende geologische Auswertung und die Eingrenzung künftiger Explorationsziele unterstützen.

"Unser Feldprogramm im Juni zeigte, dass in mehreren Gebieten auf dem Projekt Tyee eine weitverbreitete Titanmineralisierung vorliegt, und diese neue hochauflösende Vermessung vermittelt uns ein viel klareres Bild des breiteren geophysikalischen Umfelds rund um diese Vorkommen", so Danny Matthews, Chief Executive Officer. "Die magnetischen Trends bestechen vor allem durch ihren Umfang und ihre Kontinuität auf dem Projekt. Wir verfügen nun über einen deutlich besseren Datensatz, den wir mit unseren Feldergebnissen zusammenführen werden, um die nächste Generation der Explorationsziele bei Tyee einzugrenzen und zu priorisieren."

Im Rahmen der von Novatem Inc. durchgeführten Flugvermessung wurden hochauflösende magnetische und VLF-EM-Daten auf 2.441 Profilkilometern über dem gesamten Projekt erfasst.

Die anfängliche Auswertung zeigt, dass sich die Hauptexplorationszielgebiete des Unternehmens innerhalb eines breiteren Netzes regionaler magnetischer Merkmale befinden, die sich über das Projekt erstrecken. Diese Datensätze werden nun mit den geologischen Kartierungen, den historischen Explorationsdaten sowie den Ergebnissen der Probenahmen an der Oberfläche zusammengeführt, um Eurekas Verständnis der geologischen Kontrollen der Titanmineralisierung zu verbessern und zur Priorisierung anschließender Explorationsarbeiten beizutragen.

Abbildung 1. Magnetische analytische Signalkarte der MAG-/VLF-EM-Flugvermessung 2026 mit den Hauptexplorationszielgebieten von Eureka, den historischen Titanvorkommen und den Ergebnissen der Prospektionsarbeiten 2026. Das analytische Signal hebt lokale magnetische Reaktionen und breitere magnetische Trends im gesamten Projektgebiet Tyee hervor, die zusammen mit geologischen Beobachtungen zur laufenden Eingrenzung der Zielgebiete herangezogen werden.

Die VLF-EM-Vermessung bietet zusätzliches Datenmaterial für die Bewertung geologischer Trends und struktureller Merkmale auf dem Konzessionsgebiet. In Kombination mit den Ergebnissen der magnetischen Vermessung und den geologischen Beobachtungen werden diese Daten dem Unternehmen dabei helfen, vorrangige Gebiete für die Exploration einzugrenzen und die Kontinuität höffiger geologischer Trends zu bewerten.

Abbildung 2. Karte der VLF-EM-Gesamtfeldstärke der MAG-/VLF-EM-Flugvermessung 2026 mit den Hauptexplorationszielgebieten von Eureka, den historischen Titanvorkommen und den Ergebnissen der Prospektionsarbeiten 2026. Die VLF-EM-Daten weisen auf leitfähige Trends auf dem Projekt hin und stellen einen ergänzenden Datensatz für die geologische Auswertung und die Planung zukünftiger Explorationsarbeiten dar.

Nächste Schritte

Das Unternehmen setzt die Zusammenführung der bei der Flugvermessung ermittelten geophysikalischen Daten mit den geologischen Kartierungen, den bei den Prospektionsarbeiten gemachten Beobachtungen, den historischen Explorationsdaten und den Ergebnissen der Probenahmen an der Oberfläche fort. Diese Arbeit wird die laufende Eingrenzung und Priorisierung von Explorationszielen und die Ausrichtung künftiger Feldprogramme auf dem Projekt unterstützen.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ryan Versloot, P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Eureka Metals Corp.

Eureka Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Explorationsprojekten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % am Titanprojekt Tyee in Québec, das aussichtsreich für eine Titan-Vanadium-Scandium-Mineralisierung ist, sowie eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetall-Projekt Cabin Lake in British Columbia, das Potenzial für eine Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung aufweist.

Im Namen des Board of Directors

Danny Matthews

Chief Executive Officer und Direktor

E-Mail: info@eurekametals.com

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Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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