Vancouver, British Columbia - 30. Juli 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) ("Eureka" oder das "Unternehmen") berichtet über den erfolgreichen Abschluss seines Explorationsprogramms von 2026 bestehend aus einer geologischen Kartierung, Prospektionsarbeiten und Bodenproben (das "Programm") auf seinem vollständig optionierten Silber-Blei-Zink-Goldprojekt Cabin Lake (das "Projekt") in Zentral-British Columbia.

Das Programm hat das Verständnis des Unternehmens für die geologischen Einflussfaktoren auf dem Projektgebiet und des epithermalen Mineralisierungssystems erheblich verbessert. Feldbeobachtungen dokumentierten ausgedehnte epithermale Erzgangbildung, hydrothermale Alterierung und günstige strukturelle Bedingungen auf Zielgebieten hoher Priorität. Dies lieferte wichtige Informationen, die mit den ausstehenden Laborergebnissen zusammengeführt werden, um zukünftige Bohrziele genauer zu definieren. Analyseergebnisse, aktualisierte geologische Karten und eine genauere geologische Interpretation sollen nach Abschluss der Laboranalyse folgen.

Höhepunkte

Geologische Kartierung, Prospektion und systematische Bodenbeprobung für 2026 wurden auf Zielgebieten hoher Priorität abgeschlossen.

622 Bodenproben und 96 Gesteinsproben wurden für die Laboranalyse gesammelt.

Feldbeobachtungen dokumentierten ausgedehnte epithermale Erzgangbildung, hydrothermale Alterierung und günstige strukturelle Bedingungen auf dem Projektgebiet.

Geologische Beobachtungen haben das Verständnis des Unternehmens für die geologischen Einflussfaktoren des mineralisierten Systems auf dem Projektgebiet erheblich verbessert und werden mit den ausstehenden Analyseergebnissen zusammengeführt, um die zukünftigen Explorationsarbeiten zu priorisieren.

Analyseergebnisse, aktualisierte geologische Karten und eine genauere geologische Interpretation sollen im Anschluss an die Laboranalyse erfolgen.

Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka, sagte:

"Der Abschluss unseres ersten umfangreichen Explorationsprogramms auf Cabin Lake ist ein wichtiger Meilenstein seit Erwerb des Projekts. Neben einer erfolgreichen Durchführung des Feldprogramms haben die Arbeiten unser Verständnis der geologischen Einflussfaktoren erheblich verbessert und untermauern weiterhin die Prospektivität des Projekts. Die Analyseergebnisse stehen nun aus, und wir freuen uns darauf, diese zusammen mit unserer aktualisierten geologischen Interpretation zu veröffentlichen und die nächste Explorationsphase genauer darzustellen."

Explorationsprogramm von 2026

Das Programm wurde zwischen dem 3. Juli und dem 14. Juli 2026 durchgeführt und bestand aus einer detaillierten geologischen Kartierung, Prospektionsarbeiten und systematischer Bodenbeprobung auf Zielgebieten hoher Priorität in den westlichen und nördlichen Abschnitten des Projektgebiets. Insgesamt wurden 622 Bodenproben und 96 Gesteinsproben für die Laboranalyse gesammelt, während gleichzeitig die geologische Abdeckung auf dem Projekt erheblich ausgeweitet wurde.

Die geologische Kartierung zeigte zahlreiche Generationen an epithermaler Quarzgangbildung, ausgedehnte hydrothermale Alterierung und günstige strukturelle Bedingungen in mehreren Gebieten des Projekts, darunter auch jenseits der historisch bekannten mineralisierten Zonen. Das Programm identifizierte außerdem eine Vielzahl an epithermalen Erzgangstrukturen, die typisch für epithermale Mineralisierungssysteme sind (Abbildung 1), was wichtige geologische Informationen liefert, die mit den ausstehenden Analyseergebnissen zusammengeführt werden, um das geologische Modell des Unternehmens genauer zu definieren und zukünftige Explorations- und Bohrziele zu priorisieren.

Abbildung 1. Typische krustenförmige Quarzgänge mit Kammtextur, die während des geologischen Kartierungsprogramms von 2026 auf dem Projekt Cabin Lake beobachtet wurden. Geologische Beobachtungen aus dem Programm haben das Verständnis des Unternehmens für das epithermale Mineralisierungssystem des Projekts erheblich verbessert. Die gezeigten Gesteinsproben wurden zur Analyse an das Labor geschickt.

Ausstehende Analyseergebnisse und nächste Schritte

Alle Gesteins- und Bodenproben wurden für die Laboranalyse eingereicht. Nach Erhalt der Analyseergebnisse möchte das Unternehmen ein umfangreiches Update zur Exploration liefern, das Analyseergebnisse, aktualisierte geologische Karten und die Auswirkungen des Explorationsprogramms von 2026 auf die zukünftige Exploration auf Cabin Lake umfassen soll. Außerdem möchte das Unternehmen später im Jahr eine IP-Messung durchführen, deren Ergebnisse die Auswahl der Bohrziele genauer definieren sollen.

Außerdem stellt das Unternehmen klar, dass in seiner Pressemitteilung vom 16. Juli 2026, in der eine Optionsvereinbarung für das Projekt KM98 angekündigt wurde, versehentlich die erste Ausgabe von 250.000 Stammaktien, die bei Ausübung der Optionsvereinbarung auszugeben sind, nicht erwähnt wurde. Diese Aktien wurden nun ausgegeben. Dementsprechend beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien, die erforderlich ist, um die erste Beteiligung von 50 % am Projekt KM98 zu erwerben, auf 1.750.000 Stammaktien.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ryan Versloot, P.Geo., dem technischen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Eureka Metals Corp.

Eureka Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Explorationsprojekten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % am Titanprojekt Tyee in Québec, das vielversprechend für eine Titan-Vanadium-Scandium-Mineralisierung ist, sowie eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetall-Projekt Cabin Lake in British Columbia, das vielversprechend für eine Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung ist.

Im Namen des Board of Directors

Danny Matthews

Chief Executive Officer und Direktor

E-Mail: info@eurekametals.com

Vorsorglicher Hinweis

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Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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