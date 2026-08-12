Die Amazon-Aktie steht nach milliardenschweren Aktienverkäufen von Jeff Bezos kurzfristig unter Druck, obwohl die Transaktionen auf einem vorab festgelegten Handelsplan beruhen. Gleichzeitig glänzt Amazon operativ mit starkem AWS-Wachstum, deutlich höheren Gewinnen und einer auf rund 220 Milliarden US-Dollar angehobenen Investitionsoffensive für KI und Infrastruktur. Trotz regulatorischer Risiken bleiben Analysten überwiegend optimistisch und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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