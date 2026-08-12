Die Nebius-Aktie dreht am Mittwoch auf. Grund sind die guten Zahlen für das zweite Quartal. Der Umsatz hat sich um 454 Prozent auf 582,3 Millionen Dollar erhöht. Zudem hat Nebius sein Ausbauziel auf mehr als vier Gigawatt Rechenleistung angehoben und plant Investitionen von bis zu 25 Milliarden US-Dollar. Rückenwind liefern außerdem positive Analystenkommentare. Der Verlust lag bei 0,68 Dollar je Aktie, deutlich weniger als die von Analysten geschätzten 1,46 Dollar. Der Auftragsbestand liegt bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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