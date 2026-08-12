Der KI-Infrastrukturboom zeigt keine Anzeichen einer Abschwächung - im Gegenteil. Mit ihren jüngsten Quartalszahlen haben die beiden KI-Hyperscaler CoreWeave und Nebius bewiesen, dass die Nachfrage nach GPU-Rechenleistung weiter explodiert. Die Börse honoriert das: Die Aktien von CoreWeave und Nebius springen am Mittwoch zeitweise jeweils um 20 Prozent.CoreWeave steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 112 Prozent auf 2,58 Milliarden Dollar und übertraf damit den Analystenkonsens von 2,56 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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