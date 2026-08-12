Bei Nebius geht es heute richtig zur Sache. Die Aktie schießt nach den neuen Quartalszahlen um mehr als +20% auf rund 236 US$ nach oben. Die Zahlen fallen stärker aus als erwartet und auch im Chart sieht es plötzlich wieder deutlich besser aus. Wachstum bleibt extrem stark Nebius hat im zweiten Quartal einen Umsatz von 582,3 Millionen US$ erzielt. Das entspricht einem Wachstum von 454% gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten mit rund 570 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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