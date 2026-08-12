Kloten - Der Verkehr am Flughafen Zürich hat im Juli wieder zugelegt. Sowohl beim Passagieraufkommen als auch bei den Flügen sowie in den Verkäufen in Läden und Restaurants ging es nach oben. Im Juli reisten 3,3 Millionen Passagiere über den grössten Flughafen der Schweiz, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung hiess. Das waren 2,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Lokalpassagiere stieg um 1,9 Prozent, jene der Umsteigepassagiere um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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