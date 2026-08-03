Zürich - Am Flughafen Zürich herrschte auch im Sommer- und Ferienmonat Juli Hochbetrieb. So lag die Zahl der Flugbewegungen trotz anhaltender geopolitischer Spannungen erneut über dem Vorjahreswert. Damit setzt sich der Trend aus den Vormonaten ungebremst fort. Insgesamt wurden im Juli 26'129 Starts und Landungen gezählt. Das sind 4,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie eine Auswertung der Nachrichtenagentur AWP vom Montag zeigt. Bereits im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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