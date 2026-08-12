Rimini Street ernennt Keith Costello zum EVP und Chief Operating Officer sowie Alexander Guasch zum EVP und Chief Delivery Officer

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), das "Software Support and Agentic AI ERP Company" und führender Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute die Ernennung von Keith Costello zum Chief Operating Officer (COO) und Alexander Guasch zum Chief Delivery Officer (CDO) bekannt.

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Rimini Street Expands C-Suite Leadership for Growth with Appointment of Two Proven Industry Veterans as Chief Operating Officer and Chief Delivery Officer

Neuer COO bringt bewährte Erfahrung im Ausbau von Unternehmen für weiteres Wachstum mit

Keith Costello verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Aufbau und Ausbau globaler Unternehmen im Bereich Unternehmenssoftware und -dienstleistungen, einschließlich der Leitung von Teams mit Zehntausenden von Mitarbeitern und der Führung von Geschäftsbereichen mit einem Umsatz von mehreren Milliarden Dollar. Zuvor war er als President für die Bereiche Unternehmensanwendungen, Technologie, Beratung und Engineering-Dienstleistungen bei DXC Technology sowie als Geschäftsführer des globalen SAP-Geschäftsbereichs von IBM tätig. Davor war er acht Jahre lang bei SAP in verschiedenen Führungspositionen tätig, darunter als Executive Vice President und Geschäftsführer für Business Analytics und Technologielösungen, als Senior Vice President für Global Field Services sowie als Chief Customer Officer.

Als COO wird Costello für die Produktstrategie verantwortlich sein und entscheiden, welche Produkte, Dienstleistungen und Lösungen Rimini Street auf den Markt bringen wird. Er wird außerdem den Vertrieb im Bereich Professional Services sowie weitere globale Geschäftsbereiche leiten, die er von Seth Ravin, dem President und CEO von Rimini Street, übernehmen wird.

"Es ist eine spannende Zeit bei Rimini Street. Das Unternehmen hat erfolgreich Dienstleistungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar verkauft und ein differenziertes Angebot aufgebaut, das Kunden dabei hilft, mehr Wert aus ihren geschäftskritischen Unternehmenssystemen zu schöpfen und gleichzeitig mehr Kontrolle über ihre Technologie-Roadmaps zu erlangen", sagte Costello. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem globalen Team den Betrieb auszuweiten, die Umsetzung zu stärken und das weitere weltweite Wachstum des Unternehmens zu unterstützen."

Neuer CDO bringt globale Führungskompetenz im Bereich Servicebereitstellung und kundenorientierte Umsetzung mit

Alex Guasch ist eine erfahrene Führungskraft mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Leitung integrierter, globaler IT-Service-Organisationen mit Tausenden von Fachkräften. Er hat zahlreiche Initiativen in den Bereichen Unternehmenssoftware-Support, Managed Services, Beratung, Modernisierung, Cloud-Transformation und KI-gestützte Innovation geleitet. Guasch war zuvor in leitenden Führungspositionen bei HPE, IBM, VMware und Cognizant tätig und hatte Führungspositionen bei Effectual und Optiv inne.

Als CDO von Rimini Street ist er weltweit für die durchgängige Entwicklung und Bereitstellung aller Produkte, Dienstleistungen und Lösungen des Unternehmens verantwortlich und gewährleistet dabei zuverlässige operative Exzellenz, beispiellose Servicequalität und erfolgreiche Kundenergebnisse.

"Der Erfolg unserer Kunden beginnt mit einer konsistenten, qualitativ hochwertigen Leistungserbringung, insbesondere bei den geschäftskritischen Systemen, die den reibungslosen Betrieb globaler Unternehmen und staatlicher Kunden gewährleisten", so Guasch. "Ich freue mich, zu Rimini Street zu kommen und ein Unternehmen zu leiten, das den Ruf genießt, eines der besten Teams für Unternehmenssoftware und Technologieentwicklung weltweit zu sein, das rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr einen globalen Service mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von zwei Minuten und einer Kundenzufriedenheit von 4,9 von 5,0 bietet."

Rimini Street konzentriert sich konsequent auf die Umsetzung seines operativen Plans, um das Umsatzwachstum zu beschleunigen und die Rentabilität zu steigern. Diese erweiterten Führungsrollen stärken die Umsetzung, skalieren die globalen Aktivitäten und unterstützen den anhaltenden Erfolg der Kunden.

"Keith und Alex bringen die globale operative Erfahrung, die Disziplin bei der Umsetzung und eine kundenorientierte Führungsstil mit, um unser Unternehmen schnell und qualitativ hochwertig auszubauen", sagte Seth Ravin, President und CEO von Rimini Street. "Keith und Alex wissen, was es braucht, um komplexe Technologieunternehmen zu leiten und auszubauen und außergewöhnliche Kundenergebnisse zu erzielen. Sie sind willkommene Verstärkungen für unser Führungsteam, während wir unseren Kunden weiterhin dabei helfen, Technologien zu nutzen, um ihre Gesamtbetriebskosten zu senken, ihre Rentabilität zu verbessern und ihren Wettbewerbsvorteil auszubauen."

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein im Russell 2000 gelistetes Unternehmen, ist ein etablierter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von geschäftskritischen End-to-End-Supportleistungen für Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen Agentic-AI-ERP-Lösungen und der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-Unternehmen, mittelständischen Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors und Regierungsbehörden abgeschlossen, die dank der Rimini Smart Path-Methodik bessere betriebliche Ergebnisse erzielen, Einsparungen in Milliardenhöhe realisieren und Mittel für KI sowie andere Innovationen bereitstellen können.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen keine historischen Fakten dar, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Begriffe wie "voraussehen", "annehmen", "glauben", "planen", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "könnte", "möglicherweise", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "widerspiegeln", "Ergebnisse", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" sowie anderen ähnlichen Wörtern, Phrasen oder Ausdrücken begleitet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über unsere Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Möglichkeiten, globaler Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie über unsere Investitionen in solche Initiativen. Sie basieren auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen des Managements und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung und stellen auch keine Aussagen über historische Fakten dar. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Unternehmen Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen oder bestehende Kunden zu binden und/oder ihnen zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen; unsere Fähigkeit, ein angemessenes Umsatzwachstum zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Umsatzkosten, einschließlich Veränderungen bei den Kosten im Zusammenhang mit unseren Wachstumsbemühungen sowie die Ergebnisse etwaiger Maßnahmen zur Kostensteuerung, um diese an die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots anzupassen; die Auswirkungen des zunehmend intensiven Wettbewerbs in unserer Branche und unsere Fähigkeit, uns im Wettbewerb erfolgreich zu behaupten; unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich über die Vorteile unserer Support- und Managed-Services für ERP-Software aufzuklären und die Produkte und Dienstleistungen unseres Rimini Smart Path-Lösungsportfolios zu verkaufen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Agentic AI ERP-Lösungen; unsere Absichten hinsichtlich unseres Preismodells und die Erwartungen an die Einsparungen für Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Entwicklung der ERP-Software-Management- und Support-Landschaft, mit der unsere Kunden und Interessenten konfrontiert sind; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Geschäftsergebnisse, einschließlich der Vertragsverlängerungszyklen für von Anbietern bereitgestellten Software-Support und Managed Services; die Auswirkungen der Bemühungen von Anbietern von Unternehmenssoftware, Upgrades oder Migrationen auf cloudbasierte Versionen ihrer Unternehmenssoftware zu verkaufen, auf unsere Geschäftsergebnisse; unsere Fähigkeit, unseren Betrieb schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, oder unsere Kosten als Reaktion auf sich ändernde Kundennachfrage angemessen zu senken; Risiken, die sich aus der Einbindung von Technologien der künstlichen Intelligenz ("KI") in unsere Produkte oder Dienstleistungen ergeben, sowie etwaige Mängel im Zusammenhang mit KI-Technologien, die von uns oder von unseren Drittanbietern und Dienstleistern genutzt werden; unsere Fähigkeit, unsere Marke zu pflegen, zu schützen und zu stärken; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Führungsteams sowie unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal in den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing zu gewinnen und zu binden; unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten auszubauen; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungseinbußen bei unseren Dienstleistungen zu vermeiden sowie die Auswirkungen solcher Unterbrechungen oder Leistungsprobleme auf unseren Geschäftsbetrieb; unsere Fähigkeit, uns gegen Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen und Datenschutz- und Privatsphärevorschriften einzuhalten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, innovativer Lösungen, Partnerschaften und Kooperationsprogramme sowie unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften aufzubauen und zu pflegen; unsere Fähigkeit zur internationalen Expansion und die mit globalen Geschäftsaktivitäten verbundenen Risiken; die Einstellung unserer Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle und die Auswirkungen auf die Umsätze künftiger Perioden sowie die im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen anfallenden Kosten; die anhaltenden Auswirkungen unserer Vergleichsvereinbarung mit Oracle vom Juli 2025 sowie unsere Fähigkeit, deren Bestimmungen einzuhalten; die Auswirkungen makroökonomischer Trends, einschließlich Inflation und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Rahmenbedingungen, die die Branche, in der wir tätig sind, sowie die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, beeinflussen; unsere Fähigkeit, durch unsere Geschäftstätigkeit erhebliches Kapital zu erwirtschaften oder zusätzliches Kapital zu beschaffen, das zur Finanzierung und zum Ausbau unserer Geschäftstätigkeit sowie für Investitionen in neue Dienstleistungen und Produkte erforderlich ist; unser Geschäftsplan und unsere Fähigkeit, unser Wachstum und die damit verbundenen Investitionen wirksam zu sichern und zu steuern; Risiken im Zusammenhang mit Kundenbindungsraten, einschließlich unserer Fähigkeit, diese genau vorherzusagen; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, einschließlich Steuergesetzen oder ungünstige Ergebnisse unserer steuerlichen Positionierungen; Zollkosten; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren operativen Nettoverlusten zu realisieren; etwaige negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen ("ESG") auf unseren Ruf oder unser Geschäft sowie die Gefährdung unseres Unternehmens durch zusätzliche Kosten oder Risiken aufgrund unserer Berichterstattung zu solchen Themen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen im Rahmen unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und operativen Auflagen für unser Unternehmen und das damit verbundene Zinsrisiko; die ausreichende Verfügbarkeit unserer liquiden Mittel zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Volatilität unseres Aktienkurses; Umfang und Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms sowie unsere Fähigkeit, durch ein solches Programm den Unternehmenswert für die Aktionäre zu steigern; unsere Fähigkeit, unser gutes Ansehen bei den Regierungen der Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene aufrechtzuerhalten und neue Verträge mit Einrichtungen des öffentlichen Sektors abzuschließen; das Eintreten von Katastrophenereignissen, die unser Geschäft oder das unserer derzeitigen und potenziellen Kunden stören könnten; künftige Übernahmen von oder Investitionen in komplementäre Unternehmen, Produkte, Abonnements oder Technologien; sowie die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q, eingereicht am 30. Juli 2026, und in den künftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formular 10-K, Quartalsberichten auf Formular 10-Q, aktuellen Berichten auf Formular 8-K sowie anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen von Rimini Street von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Darüber hinaus stellen zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar. Rimini Street geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street verändern. Auch wenn Rimini Street sich dazu entschließen könnte, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzungen von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

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