EQS-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Halbjahresbericht

CEWE auch im Q2 mit Geschäftszuwachs: Jahresplanung 2026 bestätigt



13.08.2026 / 07:00 CET/CEST

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CEWE auch im Q2 mit Geschäftszuwachs: Jahresplanung 2026 bestätigt Gruppen-Umsatz legt im zweiten Quartal um +6,0% auf 143,9 Mio. Euro zu, Kerngeschäft Fotofinishing mit Umsatzwachstum von +7,5%

Erfolgsprodukt legt weiter zu: CEWE FOTOBUCH Absatz steigt in Q2 um +1,5% auf 1,16 Mio. verkaufte Exemplare

Strategische Weiterentwicklung wie angekündigt konsequent umgesetzt: CEWE veräußert den Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck und verstärkt sich mit der Übernahme von KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions

Operatives Gruppen-EBIT ist in Q2 saisontypisch noch negativ und liegt mit -3,1 Mio. Euro voll im Rahmen der Erwartungen (Q2 2025: -3,3 Mio. Euro)

Berichtetes Gruppen-EBIT in Q2 trägt -3,7 Mio. Euro Transaktionskosten der KODAK MOMENTS-Übernahme und liegt damit bei -6,8 Mio. Euro (Q2 2025: -3,3 Mio. Euro) Oldenburg, 13. August 2026. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) legt auch im zweiten Quartal weiter im Umsatz zu und erreicht einen neuen Höchstwert: Der Q2-Gruppenumsatz (gemäß IFRS 5 ohne den nicht fortgeführten Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck (KOD)) wächst um +6,0% auf 143,9 Mio. Euro (Q2 2025: 135,8 Mio. Euro). Das operative Gruppen-EBIT (ebenso gemäß IFRS 5 ohne den Geschäftsbereich KOD) erreicht erwartete, saisontypische -3,1 Mio. Euro (Q2 2025: -3,3 Mio. Euro). Das berichtete Gruppen-EBIT trägt -3,7 Mio. Euro Transaktionskosten aus der Akquisition von KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions und liegt damit bei -6,8 Mio. Euro. Nach dem Vollzug des Verkaufs des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck hatte CEWE Anfang Juli 2026 bekannt gegeben, den Geschäftsbereich KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions von Kodak Alaris zu übernehmen. CEWE setzt damit konsequent die angekündigte Rendite- und Fokussierungsstrategie auf das Kerngeschäft Fotofinishing um. "Die CEWE Group hat im ersten Halbjahr 2026 ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte aufgeschlagen: Mit dem Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck wurde eine wichtige strategische Weiche gestellt, um das CEWE-Unternehmensprofil als führender Anbieter von Premium-Fotoprodukten zu schärfen sowie Kapital- und Managementfokus auf das Kerngeschäft Fotofinishing zu setzen. Und mit dem Erwerb von KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions bauen wir das Sofortfoto-Geschäft international aus und sind zukünftig in wichtigen Märkten wie den USA, Kanada, Mexiko und Australien präsent. So schaffen wir die Grundlage für weiteres profitables Wachstum", erläutert Thomas Mehls, Vorstandsvorsitzender der CEWE Group. Mit den Ergebnissen des zweiten Quartals bestätigt CEWE die abgegebene Jahreszielsetzung für 2026: Der Gruppenumsatz soll 2026 um bis zu +4% zulegen und ist in der Bandbreite von 780 bis 810 Mio. Euro geplant (pro-forma Umsatz 2025 ohne Geschäftsfeld KOD: 777,0 Mio. Euro). Das Gruppen-EBIT wird 2026 im Korridor von 85 bis 91 Mio. Euro erwartet (pro-forma EBIT 2025 ohne Geschäftsfeld KOD: 86,0 Mio. Euro). Fotofinishing-Geschäft legt erfreulich weiter zu und erreicht operativ saisontypisches Ergebnis Mit einem Q2-Umsatzwachstum von +7,5% auf 136,8 Mio. Euro (Q2 2025: 127,3 Mio. Euro) steigt der Fotofinishing-Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um +4,4% auf 284,1 Mio. Euro (H1 2025: 272,2 Mio. Euro). Die Zahl der insgesamt abgesetzten Fotos wuchs im zweiten Quartal um +5,2% auf 514 Mio. Stück (Q2 2025: 489 Mio. Stück), die Verkaufszahlen des CEWE FOTOBUCH stiegen um +1,5% auf 1,157 Mio. Exemplare (Q2 2025: 1,140 Mio. Exemplare). Der Trend zu höherwertigen Fotobüchern steigerte den Umsatz mit dem CEWE FOTOBUCH dabei sogar um +3,1%. Das operative Fotofinishing-EBIT erreicht im zweiten Quartal -3,0 Mio. Euro (Q2 2025: -2,9 Mio. Euro). Aufgrund der hohen Fixkostenremanenz ist das Fotofinishing-EBIT im saisonbedingt nachfrageschwächeren Q2 traditionell stets noch negativ. Das berichtete Q2-Fotofinishing-EBIT trägt -3,7 Mio. Euro Transaktionskosten aus der Akquisition von KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions und beträgt damit -6,6 Mio. Euro. Gemeinsam mit dem stärkeren Winterquartal Q1 erreicht das Geschäftsfeld Fotofinishing im ersten Halbjahr 2026 ein operatives EBIT von 2,3 Mio. Euro (H1 2025: 2,7 Mio. Euro). Das berichtete H1-Fotofinishing-EBIT beinhaltet -3,8 Mio. Euro Transaktionskosten für den Kauf von KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions und beträgt damit -1,5 Mio. Euro. Einzelhandel mit aktiver Umsatzreduktion und ausgeglichenem Ergebnis auf Vorjahresniveau Der Hardware-Einzelhandel erreicht im Q2 mit 6,9 Mio. Euro einen geplant schwächeren Umsatz im Vgl. zum Vorjahr (Q2 2025: 8,1 Mio. Euro; -15,3%). CEWE verzichtet im Bereich der Foto-Hardware (Kameras und Zubehör) bewusst auf niedrigmargiges Handelsgeschäft. Im ersten Halbjahr erzielt der Einzelhandel damit einen Umsatz von 13,3 Mio. Euro (H1 2025: 14,8 Mio. Euro; -10,1%). Der Geschäftsbereich erreicht mit einem ausgeglichenem Q2-EBIT von 0,0 Mio. Euro (Q2 2025: 0,0 Mio. Euro) ein etwas verbessertes EBIT im - saisonbedingt typischerweise noch leicht negativen - ersten Halbjahr von -0,1 Mio. Euro (H1 2025: -0,2 Mio. Euro). Aufgrund der Saisonalität des Geschäfts ist auch für den Hardware-Einzelhandel besonders das vierte Quartal das gewinnbringende Quartal des Jahres. Verkauf des Geschäftsfelds Kommerzieller Online-Druck (KOD) abgeschlossen CEWE war bisher mit den Online-Druck-Marken SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE im europäischen Markt für online bestellte Werbe- und Geschäftsdrucksachen präsent. Im Rahmen der Fokussierungsstrategiedes Unternehmens auf das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing wurde der Geschäftsbereich nun - wie angekündigt - verkauft und damit aufgegeben: Mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion - der Verkauf wurde am 2. Juli 2026 vollzogen und ist somit abgeschlossen - schärft CEWE sein Profil als Markenunternehmen im Fotofinishing und richtet Kapital sowie Managementkapazitäten noch konsequenter auf das Kerngeschäft aus. Im zweiten Quartal erreichte der Kommerzielle Online-Druck im schwachen Gesamtmarkt einen Umsatz von 19,6 Mio. Euro (Q2 2025: 20,5 Mio. Euro; -4,2%). Aufgelaufen im ersten Halbjahr 2026 erzielt der KOD einen Umsatz von 41,7 Mio. Euro (H1 2025: 42,4 Mio. Euro; -1,6%). Das EBIT verbessert sich im Q2 auf -0,5 Mio. Euro (Q2 2025: -0,6 Mio. Euro) und trägt dabei -0,7 Mio. Euro Transaktionskosten des Verkaufs. Im ersten Halbjahr 2026 erreicht der KOD inkl. -0,8 Mio. Euro Transaktionskosten aus dem Verkauf ein ausgeglichenes EBIT von 0,0 Mio. Euro (H1 2025: 0,0 Mio. Euro). CEWE rechnet mit einem Gewinn aus dem Verkauf des aufgegebenen Geschäftsbereichs im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dabei handelt es sich um einen einmaligen, nicht operativen Ergebniseffekt, der sich mit der Entkonsolidierung des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck im dritten Quartal 2026 realisiert. Äußerst solide Eigenkapitalquote steigt auf 71,2%, ROCE bei sehr ordentlichen 16,5% Die Eigenkapitalquote ist nach bereits sehr solidem Vorjahresniveau (30.06.2025: 66,7%) nochmals gestiegen auf jetzt 71,2% und unterstreicht damit, dass die CEWE Group weiterhin äußerst stabil aufgestellt ist. Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) zeigte sich per Ende Juni 2026 mit 16,5% weiter auf starkem Niveau (ROCE 30.06.2025: 17,1%). Ausblick 2026 mit Q2/H1-Ergebnissen bestätigt Das CEWE-Management sieht sich durch die Ergebnisse des ersten Halbjahres in der abgegebenen Zielsetzung für 2026 bestätigt: Der Gruppenumsatz soll 2026 um bis zu +4% zulegen und ist in der Bandbreite von 780 bis 810 Mio. Euro geplant (pro-forma Umsatz 2025 ohne Geschäftsfeld KOD: 777,0 Mio. Euro). Das Gruppen-EBIT wird 2026 im Korridor von 85 bis 91 Mio. Euro erwartet (pro-forma EBIT 2025 ohne Geschäftsfeld KOD: 86,0 Mio. Euro), das EBT zwischen 84,5 und 90,5 Mio. Euro (pro-forma EBT 2025: 87,0 Mio. Euro) und das Nachsteuerergebnis (aus fortzuführenden Geschäftsbereichen) zwischen 57 und 62 Mio. Euro (pro-forma Nachsteuerergebnis 2025: 57,7 Mio. Euro). Ergebnisse H1 und Q2 2026 im Überblick CEWE-Geschäftsfelder Einheit H1 2025 H1 2026 Q2 2025 Q2 2026 (1) Fotofinishing (FF) Fotos Mio. Stck. 1.041 1.076 489 514 CEWE FOTOBUCH Mio. Stck. 2,44 2,49 1,14 1,16 Umsatz Mio. Euro 272,2 284,1 127,3 136,8 EBIT Mio. Euro 2,7 -1,5 -2,9 -6,6 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro -1,1 -0,9 -0,6 -0,4 Transaktionskosten Kauf KODAK MOMENTS Mio. Euro --- -3,8 --- -3,7 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 3,8 3,2 -2,3 -2,5 (2) Einzelhandel (EH) Umsatz Mio. Euro 14,8 13,3 8,1 6,9 EBIT Mio. Euro -0,2 -0,1 0,0 0,0 (3) Kommerzieller Online-Druck (KOD) Umsatz Mio. Euro 42,4 41,7 20,5 19,6 EBIT Mio. Euro 0,0 0,0 -0,6 -0,5 Effekte aus Kaufpreisallokationen Mio. Euro 0,0 -0,1 0,0 0,0 Transaktionskosten Verkauf KOD Mio. Euro --- -0,8 --- -0,7 EBIT vor Sondereffekten Mio. Euro 0,1 0,9 -0,6 0,2 (4) Sonstiges Umsatz Mio. Euro 0,0 0,0 0,0 0,0 EBIT Mio. Euro -0,4 -0,2 -0,4 -0,2 EBIT der verkauften Immobilie SAXOPARK Mio. Euro 0,2 0,2 0,1 0,1 CEWE-Gruppe Einheit H1 2025 H1 2026 Q2 2025 Q2 2026 Umsatz inkl. KOD Mio. Euro 329,4 339,2 156,0 163,4 Umsatz ohne KOD (gem. IFRS 5) Mio. Euro 287,7 298,0 135,8 143,9 EBIT inkl. KOD Mio. Euro 2,1 -1,8 -4,0 -7,4 Summe der Sondereffekte Mio. Euro -1,2 -5,5 -0,6 -4,9 EBIT vor Sondereffekten inkl. KOD Mio. Euro 3,3 3,7 -3,4 -2,5 EBIT ohne KOD (gem. IFRS 5) Mio. Euro 2,3 -1,7 -3,3 -6,8 EBT ohne KOD (gem. IFRS 5) Mio. Euro 2,4 -1,6 -3,2 -6,7

Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet. Erläuterungen zur Tabelle: (1) Fotofinishing: Produktion und Vertrieb von Fotoprodukten (CEWE FOTOBUCH, Kalender, Grußkarten, Wandbilder, einzelne Fotos sowie weiterer Fotogeschenkartikel) (2) Einzelhandel: Handel mit Foto-Hardware in Norwegen, Schweden, Polen, Tschechien und Slowakei (3) Kommerzieller Online-Druck: Produktion und Vertrieb von kommerziellen Druckprodukten der Online-Druckportale von SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE. Dieser Geschäftsbereich wurde Anfang Juli 2026 aufgegeben und verkauft. (4) Sonstiges: Struktur- und Gesellschaftskosten sowie das Ergebnis aus Immobilienbesitz und Beteiligungen Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Axel Weber (Leiter Group Controlling & Investor Relations)

E-Mail: IR@cewe.de Internet: cewe-group.com , cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com © 2026 Kodak Moments Division, Kodak Alaris Inc. The Kodak trademark and Kodak trade dress are used under license from Eastman Kodak Company. Finanzterminkalender (soweit terminiert) 26.08.2026 Montega Konferenz HIT, Hamburg 22.09.2026 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2026, München 23.09.2026 Baader Investment Conference 2026, München 12.11.2026 Veröffentlichung der Q3 2026 Zwischenmitteilung 23.11.2026 Deutsches Eigenkapitalforum 2026, Frankfurt Über CEWE Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist Europas führender Foto-Service. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die CEWE Group einen Umsatz von 864,5 Mio. Euro und ein EBIT von 88,2 Mio. Euro. Das Kerngeschäft Fotofinishing trug mit 745,5 Mio. Euro Umsatz und 86,6 Mio. Euro EBIT maßgeblich zum Ergebnis bei. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an. Die CEWE Group ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. Dafür steht auch die Gründerfamilie Neumüller als langfristiger Ankeraktionär. Die CEWE Group ist mit 3.500 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter www.cewe-group.com .



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