OLDENBURG (dpa-AFX) - Ein starkes Kerngeschäft mit der End- und Verarbeitung von Fotos hat Cewe auch im zweiten Quartal angetrieben. Das sogenannte Fotofinishing verzeichnete ein Wachstum von 7,5 Prozent im Jahresvergleich; konzernweit habe der Umsatz dadurch in den drei Monaten bis Ende Juni um 6 Prozent auf 143,9 Millionen Euro zugelegt, teilte der Fotodienstleister am Donnerstag in Oldenburg mit. Ausgeklammert haben die Niedersachsen dabei den kommerziellen Onlinedruck, der inzwischen verkauft wurde.

Ebenfalls um diesen bereinigt wies der Konzern vor Zinsen und Steuern ein saisontypisch negatives Ergebnis von 3,1 Millionen Euro aus, nach minus 3,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Inklusive aller Sondereffekte lag das Ergebnis bei minus 6,8 Millionen Euro - darin enthalten seien auch Übernahmekosten von 3,7 Millionen den übernommenen Anbieter Kodak Moments.

Cewe baut mit dem Zukauf das Sofortfoto-Geschäft international weiter aus. " So schaffen wir die Grundlage für weiteres profitables Wachstum", sagte Cewe-Chef Thomas Mehls laut aktueller Mitteilung. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Manager./tav/mis