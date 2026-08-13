Schlieren - Der Maschinenbauer Schlatter ist im ersten Halbjahr 2026 aus den roten Zahlen gekommen. Während die Bestellungen im Segment Schweissen hoch blieben, litten Webmaschinen aber weiter unter einer schwächeren Nachfrage. Massnahmen zur Senkung der Kosten wurden eingeleitet. In den ersten sechs Monaten des Jahres nahm Schlatter Bestellungen im Wert von 51,8 Millionen Franken entgegen, gut 4 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Umsatz der Gruppe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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