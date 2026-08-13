RWE hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr verdient. Das bereinigte EBITDA stieg auf 3,0 Milliarden Euro nach 2,1 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Auch beim bereinigten Nettoergebnis verzeichnete der Energiekonzern einen kräftigen Zuwachs: Es erhöhte sich von 0,8 Milliarden Euro auf 1,3 Milliarden Euro.Das bereinigte Nettoergebnis je Aktie kletterte um mehr als 60 Prozent auf 1,77 Euro, nachdem im ersten Halbjahr des Vorjahres 1,08 Euro erreicht worden waren. RWE führt die positive Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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