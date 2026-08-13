© Foto: Thiago Prudencio/DAX via ZUMA Press Wire/dpaCisco übertrifft die Erwartungen deutlich. Dennoch rutschte die Aktie nach Börsenschluss um rund 4 Prozent ab. Eine einzige KI-Prognose dämpft die Milliarden-Euphorie.Eigentlich hat Cisco Zahlen geliefert, die Anleger feiern müssten. So sprang der Umsatz im vierten Geschäftsquartal um 18 Prozent auf 17,3 Milliarden US-Dollar und lag damit über den von Bloomberg zusammengestellten Analystenschätzungen von 16,8 Milliarden US-Dollar. Auch der bereinigte Gewinn von 1,22 US-Dollar je Aktie übertraf die Prognose von 1,17 US-Dollar. Trotzdem verlor die Aktie nach Börsenschluss rund vier Prozent. Der Grund: Cisco stellte für das Geschäftsjahr 2027 lediglich 7,5 Milliarden US-Dollar Umsatz mit …
Enthaltene Werte: US17275R1023Den vollständigen Artikel lesen
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