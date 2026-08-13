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WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
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PR Newswire
13.08.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 13

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-12 IE00BF541XXX 443000.000 62013022.60 139.9842
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-12 IE00BF540XXX 754000.000 57498612.87 76.2581
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-08-12 IE00BQQP9XXX 37500000.000 3854209839.89 102.7789
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-08-12 IE00BDFBTXXX 33675000.000 2225302497.58 66.0817
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-08-12 IE00BYWQWXXX 9500000.000 616770562.93 64.9232
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-08-12 IE00BQQP9XXX 11800000.000 1296320614.52 109.8577
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-08-12 IE00BDS67XXX 3388000.000 238746354.13 70.4682
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-08-12 IE00BQQP9XXX 5600000.000 383742177.60 68.5254
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-08-12 IE00BL0BMXXX 4450000.000 171103886.06 38.4503
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-08-12 IE00BMC38XXX 81550000.000 8940460283.18 109.6316
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-08-12 IE00BMDH1XXX 13300000.000 120332555.95 9.0476
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-08-12 IE00BMDKNXXX 41900000.000 522274275.38 12.4648
VanEck New China UCITS ETF 2026-08-12 IE0000H44XXX 470000.000 7744252.49 16.4771
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-08-12 IE0002PG6XXX 85250000.000 1297041521.02 15.2146
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-08-12 IE0005B8WXXX 630000.000 14415293.23 22.8814
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-08-12 IE000YU9KXXX 21940000.000 2021726191.66 92.1480
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-08-12 IE000B9PQXXX 610000.000 14865648.26 24.3699
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-08-12 IE0001J5AXXX 605000.000 17771886.36 29.3750
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-08-12 IE0005TF9XXX 670000.000 13319652.20 19.8801
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-08-12 IE000M7V9XXX 43120000.000 2369192890.81 54.9442
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-08-12 IE000NXF8XXX 9270000.000 309891997.32 33.4296
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-08-12 IE000YYE6XXX 119750000.000 8091625522.17 67.5710
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-08-12 IE000J6CHXXX 2724000.000 68677319.09 25.2119
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-08-12 IE0007I99XXX 1550000.000 42469032.50 27.3994
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-08-12 IE000SBU1XXX 500000.000 13422490.20 26.8450
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-08-12 IE0007Y8YXXX 29500000.000 885781967.02 30.0265
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-08-12 IE000QYDXXXX 900000.000 18915214.97 21.0169
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-08-12 IE000YYVSXXX 2600000.000 47934447.78 18.4363
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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