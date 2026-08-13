VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 13
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-12
|IE00BF541XXX
|443000.000
|62013022.60
|139.9842
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-12
|IE00BF540XXX
|754000.000
|57498612.87
|76.2581
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-12
|IE00BQQP9XXX
|37500000.000
|3854209839.89
|102.7789
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-08-12
|IE00BDFBTXXX
|33675000.000
|2225302497.58
|66.0817
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-08-12
|IE00BYWQWXXX
|9500000.000
|616770562.93
|64.9232
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-08-12
|IE00BQQP9XXX
|11800000.000
|1296320614.52
|109.8577
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-08-12
|IE00BDS67XXX
|3388000.000
|238746354.13
|70.4682
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-12
|IE00BQQP9XXX
|5600000.000
|383742177.60
|68.5254
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-12
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|171103886.06
|38.4503
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-08-12
|IE00BMC38XXX
|81550000.000
|8940460283.18
|109.6316
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-08-12
|IE00BMDH1XXX
|13300000.000
|120332555.95
|9.0476
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-08-12
|IE00BMDKNXXX
|41900000.000
|522274275.38
|12.4648
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-08-12
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7744252.49
|16.4771
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-08-12
|IE0002PG6XXX
|85250000.000
|1297041521.02
|15.2146
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-08-12
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14415293.23
|22.8814
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-08-12
|IE000YU9KXXX
|21940000.000
|2021726191.66
|92.1480
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-08-12
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|14865648.26
|24.3699
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-08-12
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17771886.36
|29.3750
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-08-12
|IE0005TF9XXX
|670000.000
|13319652.20
|19.8801
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-08-12
|IE000M7V9XXX
|43120000.000
|2369192890.81
|54.9442
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-08-12
|IE000NXF8XXX
|9270000.000
|309891997.32
|33.4296
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-08-12
|IE000YYE6XXX
|119750000.000
|8091625522.17
|67.5710
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-08-12
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68677319.09
|25.2119
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-08-12
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42469032.50
|27.3994
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-08-12
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|13422490.20
|26.8450
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-08-12
|IE0007Y8YXXX
|29500000.000
|885781967.02
|30.0265
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-08-12
|IE000QYDXXXX
|900000.000
|18915214.97
|21.0169
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-08-12
|IE000YYVSXXX
|2600000.000
|47934447.78
|18.4363
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