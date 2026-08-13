DJ PTA-AFR: 3U HOLDING AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
3U HOLDING AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Marburg (pta000/13.08.2026/07:55 UTC+2) - 3U HOLDING AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.3u.net/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: 3U HOLDING AG Zu den Sandbeeten 1b 35043 Marburg Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: ir@3u.net Website: www.3u.net ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1786600500642 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
August 13, 2026 01:55 ET (05:55 GMT)