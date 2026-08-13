DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: Operative Erholung im ersten Halbjahr 2026 trotz angepasster Jahresprognose

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

3U HOLDING AG: Operative Erholung im ersten Halbjahr 2026 trotz angepasster Jahresprognose

Marburg (pta000/13.08.2026/08:00 UTC+2)

• Operative Trendwende: Konzern-EBITDA mit EUR 2,1 Mio. wieder deutlich positiv (H1 2025: EUR -0,3 Mio.) • Repowering Windpark Langendorf abgeschlossen - Segment Erneuerbare Energien mit deutlichem Wachstum • Konzernergebnis durch nicht zahlungswirksame Wertminderung auf den Bitcoin-Bestand belastet • Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst (Ad-hoc-Mitteilung vom 29. Juli 2026)

Marburg, 13. August 2026 - Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) hat im ersten Halbjahr 2026 operativ einen Wendepunkt erreicht. In einem von geopolitischen Spannungen, höheren Energie- und Rohstoffpreisen und wieder anziehender Inflation geprägten Umfeld kehrte das Konzern-EBITDA in positives Terrain zurück. Getragen wurde die Erholung von den Segmenten Erneuerbare Energien und ITK, während das Segment SHK konsequent auf Profitabilität ausgerichtet wird. Das Konzernergebnis blieb wegen einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung auf den Bitcoin-Bestand negativ.

Der Konzernumsatz ging im ersten Halbjahr 2026 um 13,8 % auf EUR 24,4 Mio. zurück (H1 2025: EUR 28,3 Mio.). Ausschlaggebend war das Segment SHK, das im Zuge seiner Neuausrichtung und angesichts eines anhaltend schwachen Marktumfelds bewusst geringere Erlöse in Kauf nahm. Das Konzern-EBITDA verbesserte sich auf EUR 2,1 Mio. (H1 2025: EUR

-0,3 Mio.), die EBITDA-Marge auf 8,5 % (H1 2025: -0,9 %). Das Konzernergebnis belief sich auf EUR -12,6 Mio. (H1 2025: EUR -2,7 Mio.), das Ergebnis je Aktie auf EUR -0,37 (H1 2025: EUR -0,08). Ursächlich für den Rückgang war im Wesentlichen eine außerplanmäßige Wertminderung von EUR 9,9 Mio. auf den Bitcoin-Bestand infolge des Kursrückgangs zum Bilanzstichtag; sie belastet das EBITDA nicht, wirkt sich jedoch in voller Höhe auf das Konzernergebnis aus. Zum 30. Juni 2026 beschäftigte der 3U Konzern 177 Mitarbeiter (FTE; 31. Dezember 2025: 205); der Rückgang ist überwiegend auf die Restrukturierung im Segment SHK zurückzuführen.

Christoph Hellrung, Finanzvorstand der 3U HOLDING AG, erklärt: "Wir haben im ersten Halbjahr 2026 operativ die Trendwende geschafft: Das Konzern-EBITDA ist wieder deutlich positiv, getragen von den Segmenten Erneuerbare Energien und ITK. Dass das Konzernergebnis dennoch negativ ausfällt, liegt an einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung auf unseren Bitcoin-Bestand - nicht am operativen Geschäft. Im Segment SHK richten wir das Geschäft konsequent auf Profitabilität aus und nehmen dafür vorübergehend geringere Umsatzerlöse in Kauf. Mit dem abgeschlossenen Repowering-Projekt im Windpark Langendorf und einer deutlich verbesserten Liquiditätsausstattung sind wir solide aufgestellt, um die eingeleitete Erholung fortzusetzen."

Das Segment ITK bestätigte seine Rolle als stabile, ertragsstarke Einheit des Konzerns. Bei einem leicht rückläufigen Umsatz von EUR 6,5 Mio. (H1 2025: EUR 7,0 Mio.; -7,1 %) verbesserte sich das EBITDA um 18,0 % auf EUR 1,8 Mio. (H1 2025: EUR 1,5 Mio.). Die EBITDA-Marge stieg deutlich auf 28,1 % (H1 2025: 22,1 %). Getragen wurde die Entwicklung von einer gezielten Fokussierung im Produkt- und Kundenmix sowie vom Ausbau des margenstarken Geschäftsfelds Managed Services.

Das Segment Erneuerbare Energien steigerte seinen Umsatz um 69,8 % auf EUR 4,2 Mio. (H1 2025: EUR 2,5 Mio.); das EBITDA nahm um 130,6 % auf EUR 3,6 Mio. zu (H1 2025: EUR 1,6 Mio.), die EBITDA-Marge erhöhte sich auf 86,1 % (H1 2025: 63,4 %). Wesentlicher Treiber war der Abschluss des Repowering-Projekts im Windpark Langendorf: Seit dem 2. März 2026 speisen alle fünf neuen Windenergieanlagen in das Netz ein; die installierte Nennleistung des konzerneigenen Wind- und Solarportfolios stieg damit von 53 MW auf 73 MW. Bei unterdurchschnittlichen Windverhältnissen beruhte das Wachstum vor allem auf der zusätzlichen Kapazität. Mittelfristig will der Konzern die installierte Leistung durch weitere Projekte auf über 100 MW steigern.

Im Segment SHK stand das erste Halbjahr im Zeichen der konsequenten Neuausrichtung der Selfio SE. Vor dem Hintergrund einer weiterhin schwachen Baukonjunktur und einer verhaltenen Modernisierungsnachfrage wurde weniger profitables Geschäft gezielt zurückgeführt; der Segmentumsatz ging entsprechend um 26,4 % auf EUR 14,2 Mio. zurück (H1 2025: EUR 19,3 Mio.). Das EBITDA lag mit EUR -1,7 Mio. unter dem Vorjahreswert (H1 2025: EUR -1,4 Mio.), die EBITDA-Marge bei -12,0 % (H1 2025: -7,2 %). Die eingeleiteten Maßnahmen wirkten sich zunächst umsatzmindernd aus und schlugen sich noch nicht in einer Ergebnisverbesserung nieder. Ein schlankeres Produktangebot, effizientere Beschaffungs- und Logistikprozesse sowie die vollständige Integration der EMPUR-Gruppe entlang des dreistufigen Vertriebsmodells aus B2C, B2B und Großhandel sollen das Segment schrittweise in die Gewinnzone zurückführen.

An seiner Treasury-Strategie hält der Konzern unverändert fest. Zum 30. Juni 2026 hielt 3U 427,1 Bitcoin mit einem bilanziellen Wert von EUR 21,9 Mio. Die Anlage dient der Verwendung überschüssiger Liquidität und ist gegenüber der Finanzierung des operativen Geschäfts und der Wachstumsinitiativen klar nachrangig. Die ordentliche Hauptversammlung hat am 3. Juni 2026 mit breiter Zustimmung beschlossen, den Unternehmensgegenstand um den Erwerb, das Halten und Verwalten von Krypto-Assets und Immobilien zu erweitern. Die Vermögens- und Finanzlage bleibt tragfähig: Die liquiden Mittel verbesserten sich deutlich auf EUR 27,4 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 12,5 Mio.). Die Eigenkapitalquote lag mit 39,9 % unter dem Wert zum Jahresende (49,8 %), was überwiegend auf die Wertminderung auf den Bitcoin-Bestand und die wachstumsbedingte Fremdfinanzierung des Repowering Langendorf zurückgeht.

Ausblick: Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst

Aufgrund der anhaltenden Belastungen im Segment SHK hat der Vorstand seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst und hierüber am 29. Juli 2026 per Ad-hoc-Mitteilung informiert. Er rechnet nunmehr mit einem Konzernumsatz von EUR 48 Mio. bis EUR 53 Mio. (bisherige Prognose: EUR 55 Mio. bis EUR 60 Mio.) und einem Konzern-EBITDA von EUR 4 Mio. bis EUR 6 Mio. (bisherige Prognose: EUR 6 Mio. bis EUR 8 Mio.). Ausschlaggebend ist das Segment SHK, in dem die verhaltene Baukonjunktur und die Kaufzurückhaltung der privaten Haushalte länger andauern als zunächst erwartet; für die Segmente ITK und Erneuerbare Energien bleiben die Planungen unverändert. Für das zweite Halbjahr 2026 erwartet der Vorstand in den Segmenten ITK und Erneuerbare Energien einen stabilen Verlauf, während das Segment SHK angesichts des schwachen Marktumfelds verhalten bleiben dürfte.

Weitere detaillierte Informationen zum Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2026 enthält der Halbjahresfinanzbericht, der unter www.uuu.de abrufbar ist.

Konzernergebnisse im Überblick

3U Konzern H1 2026 H1 2025 Konzernumsatz EUR Mio. 24,4 28,3 ITK EUR Mio. 6,5 7,0 Erneuerbare Energien EUR Mio. 4,2 2,5 SHK EUR Mio. 14,2 19,3 Konzern-EBITDA EUR Mio. 2,1 -0,3 ITK EUR Mio. 1,8 1,5 Erneuerbare Energien EUR Mio. 3,6 1,6 SHK EUR Mio. -1,7 -1,4 EBITDA-Marge % 8,5 -0,9 Konzernergebnis EUR Mio. -12,6 -2,7 Ergebnis je Aktie EUR -0,37 -0,08 3U Konzern 30.06.2026 31.12.2025 Eigenkapitalquote % 39,9 49,8 Liquide Mittel EUR Mio. 27,4 12,5 Working Capital EUR Mio. 38,9 21,9 Nettoverschuldung EUR Mio. 56,6 49,1 Free Cashflow EUR Mio. -6,7 -22,6* Mitarbeiter FTE 177 205

* per 30.06.2025.

In Tabellen können aus arithmetischen Gründen Rundungsdifferenzen auftreten.

Kontakt:

Investor Relations

E-Mail: ir@uuu.de

Über 3U:

Die 3U HOLDING AG mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). Mit diesen Geschäftsmodellen ist der 3U Konzern in den Megatrends Digitalisierung, Energiewende und energetische Sanierung tätig. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf Xetra, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU). Mehr Informationen finden Sie auf www.uuu.de.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Annahmen und Einschätzungen des Vorstands beruhen. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten; die tatsächliche Entwicklung kann daher wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen abweichen. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen besteht nicht.

(Ende)

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August 13, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)