Basel - Die Bank Cler hat im ersten Semester 2026 die Gewinnzahlen deutlich verbessert. Die schweizweit tätige BKB-Tochtergesellschaft konnte dabei von einem guten Ertragswachstum und einem nur moderaten Kostenanstieg profitieren. Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis verbesserte sich in den ersten sechs Monaten des Jahres um 21,4 Prozent auf 54,0 Millionen Franken, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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