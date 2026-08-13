Zürich - Komax hat das schon eine Weile schwierige Marktumfeld auch im ersten Semester 2026 zu spüren bekommen. Der Umsatz ging wegen der Währungseffekte leicht zurück und unter dem Strich blieb wegen Restrukturierungskosten erneut ein Verlust. Der Umsatz reduzierte sich um 2,8 Prozent auf 272,4 Millionen Franken, wie der Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen am Donnerstag mitteilte. Ohne die negativen Währungseffekte in Höhe von 4,4 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab