NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Mitte Juli veröffentlichten Eckdaten, schrieb Charles Weston in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Er rechne folglich nicht mit größeren Kursausschlägen der Aktien des Life-Science- und Biotechnologieunternehmens./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005664809
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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