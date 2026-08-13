Unterföhring (ots) -2. Bundesliga: Der 2. Spieltag am Wochenende liveEndlich ist die 2. Bundesliga in die neue Saison gestartet und hat bereits am ersten Spieltag für einige Überraschungen gesorgt. Dabei sind die fünf Neulinge unterschiedlich aus den Startblöcken gekommen: Aufsteiger FC Energie Cottbus erwischte gegen Hannover 96 einen Traumstart, die Absteiger aus Wolfsburg und St. Pauli mussten sich jeweils mit Unentschieden begnügen und im Duell der Neulinge konnte Heidenheim den VfL Osnabrück mit 4:3 bezwingen. Zum Auftakt des 2. Spieltags begrüßen Yannick Erkenbrecher und RTL/Sky Experte Fabian Klos die Zuschauer am Freitagabend ab 18:30 Uhr mit der Partie zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli. Zeitgleich ist u.a. der VfL Bochum bei Eintracht Braunschweig zu Gast. Am Samstagmittag empfängt Hertha BSC den 1. FC Heidenheim, während der 1. FC Magdeburg nach der bitteren 1:6-Niederlage am vergangenen Spieltag beim VfL Osnabrück auf Wiedergutmachung aus ist. Am Abend begleitet RTL/Sky Experte Felix Kroos das Topspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC. Zum Abschluss des Spieltags treffen Hannover 96 und der VfL Wolfsburg im niedersächsischen Duell aufeinander, das RTL/Sky Experte Torsten Mattuschka analysiert. Sky Sport überträgt alle 306 Spiele der 2. Bundesliga wahlweise als Einzelspiele und in der Konferenz.ATP und WTA Tour: Der letzte Härtetest vor den US OpenDie Tenniselite tummelt sich in Nordamerika: Bevor in etwas mehr als zwei Wochen die US Open in New York auf dem Programm stehen, messen sich die besten Spielerinnen und Spieler der Welt noch einmal auf der WTA bzw. ATP Tour. Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal und beim WTA-1000-Turnier in Toronto werden in der Nacht auf Freitag die Finals ausgetragen. Um keine Entscheidung zu verpassen, bietet Sky Sport zusätzlich zu den einzelnen Übertragungen auch die Final-Konferenz an. Bereits bevor die Entscheidungen in Kanada fallen, starten am Donnerstag die Cincinnati Open als Generalprobe vor den US Open. Sky Sport überträgt in den nächsten Tagen alle Matches live, wie gewohnt auch in der Konferenz. Durch die Übertragungen führen Marcel Meinert, Andreas Thies, Nicola Geuer, Stefan Hempel, Hannes Herrmann, Michael Fuchs und Julian Jander gemeinsam mit Sky Experte Benjamin Ebrahimzadeh.Fußball: Revierderby und SaisonvorbereitungWährend die 2. Bundesliga bereits in die neue Spielzeit gestartet ist, läuft vielen der übrigen Ligen die Vorbereitung auf die kommende Saison noch auf Hochtouren. Sky Sport News zeigt auch in den kommenden Tagen hochkarätige Partien live. Am Samstag ab 12:55 Uhr können sich Fans des BVB auf ein echtes Highlight freuen, wenn zunächst die Frauen von Borussia Dortmund die der AS Rom empfangen, ehe ab 17:35 Uhr die Herrenmannschaften beider Vereine im Signal Iduna Park aufeinandertreffen. Bereits am Vormittag bekommen BVB- und Schalke-Fans einen Vorgeschmack auf das in dieser Saison endlich auch wieder in der Bundesliga stattfindende Revierderby, wenn in der DFB-Nachwuchsliga die U19-Mannschaften von Borussia Dortmund und des FC Schalke aufeinandertreffen. Zum Abschluss des Wochenendes und des Testspielsommers auf Sky Sport gastiert am Sonntag ab 18:55 Uhr Como 1907 beim FC Liverpool.Pressekontakt:Thomas KuhnertSports PRTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6332451